La Gobernadora inauguró el salón de usos múltiples de Singuil

La gobernadora de la provincia Lucía Corpacci visitó ayer el departamento Ambato, donde dejó inaugurado junto al intendente de Los Varela, Marcelo Saavedra, el Salón de Usos Múltiples de la localidad de Singuil.

La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el Vicegobernador, Jorge Solá Jais; el senador Edgardo Seco; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Armando López Rodríguez, el diputado Isauro Molina y el parlamentario del Mercosur, Damián Brizuela, entre otras autoridades del Poder Ejecutivo y Municipal.

El municipio de Los Varela, con la colaboración del Gobierno provincial, construyó un amplio salón multiespacio para eventos culturales y sociales, con un diseño moderno y terminaciones de primer nivel. Este espacio se logró construir con mano de obra local, y servirá como un lugar de encuentro para los vecinos y turistas, de unos de los rincones más impactantes por su belleza natural en la provincia de Catamarca.

"Veo un salón hermoso que va a disfrutar toda la comunidad, y eso es lo más lindo", señaló la jefa de Estado, para destacar que "estas cosas son de la comunidad, y se hacen porque la comunidad las pide y las ve como una necesidad".

La mandataria recordó cuando visitó la localidad hace muchos años, en ocasión de presentarse un incendio forestal que había golpeado duro a los productores, y observó cuánto avanzó la zona desde entonces en todos los aspectos.

Mencionó desde los avances del Plan Ganadero, que permite a los vecinos ambateños consumir carne local de calidad, hasta la importancia de contar hoy con su propia estación de servicio para el expendio de combustible.

También señaló obras hídricas, la creación de la nueva escuela secundaria rural de Singuil, que al principio compartía edificio con la escuela primaria, que fue remodelado, y más tarde tuvo su edificio propio. En este punto anunció la próxima construcción de un jardín de infantes, que comenzará el año que viene "para completar edificios de los tres niveles educativos".

"También somos plenamente concientes de la necesidad de nuestro interior de tener rutas que lo integren, y poco a poco las vamos haciendo", repartiendo equitativamente las obras para que beneficien a todos los catamarqueños.

Corpacci tuvo importantes palabras de reconocimiento para el intendente, con quien dijo que tienen cierta historia en común porque sus padres se conocían, pero más que eso destacó que "tenemos sueños comunes", algunos de los cuales pueden concretarse y otros demandan mayor espera.

"El hombre es él y sus circunstancias, y las circunstancias a veces nos permiten hacer, y otras no podemos hacer lo que quisiéramos; pero en nuestra tarea y en la tarea de cada uno de los ciudadanos, lo que nunca tenemos que hacer es bajar los brazos y decir que no vamos a poder. Siempre tenemos que tener esperanza, porque si bajamos los brazos no vamos a luchar", expresó la Gobernadora.

Finalmente, destacó el valor de tantos comprovincianos que desarrollan distintas tareas y profesiones, y consideró que "por ahí lo que nos pasa a los catamarqueños es que no valoramos lo propio y siempre miramos lo lejano como lo mejor. Volvamos a mirarnos, volvamos a reencontrarnos, volvamos a sentir y a valorar todas y cada una de nuestras capacidades. Tenemos una provincia bella y maravillosa que tenemos que desarrollar entre todos".