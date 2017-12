Cristóbal López ya está en Ezeiza

El empresario kirchnerista Cristóbal López ya se encuentra en el penal de Ezeiza, donde comparte el mismo complejo con los detenidos Amado Boudou, Lázaro Báez, Julio López, Ricardo Jaime, Carlos Zannini y José María Núñez Carmona, entre otros.

López, que se encontraba en la alcaidía 28 del Palacio de Tribunales, se entregó esta madrugada en el edificio Centinela de la Gendarmería luego de que el juez federal Julián Ercolini dictara su prisión preventiva en una causa por evasión fiscal.

El "Zar del juego" y dueño de medios de comunicación -entre otras compañías- no compartirá penal con su socio, Fabián de Souza, quien fue detenido ayer en Puerto Madero y trasladado a Marcos Paz en el marco de la misma investigación. En ese complejo están detenidos el piquetero Luis D'Elía, el ex ministro Julio De Vido y el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche -entre otros-.

Tanto López como De Souza serán sometidos a evaluaciones médicas y criminológicas en los hospitales centrales de cada complejo penitenciario.