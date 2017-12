Francisco Monti presidirá el bloque del Frente Cívico y Social - Cambiemos en Diputados

La interna dentro del Frente Cívico y Social en la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo. Es que ayer el grupo de seis diputados de APRA, PRO y Morada presentaron al presidente de la Cámara una nota formalizando la designación de las nuevas autoridades del Bloque Frente Cívico y Social - Cambiemos.

Esto se dio luego de que los diez diputados de la línea Celeste, el Movimiento Renovador, MIRA y NEO decidieran escindirse del bloque con la intención de conformar un interbloque. Este sector, incluso, ya solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Jalil, la formalización de las autoridades del nuevo bloque, donde se eligió como presidente a Humberto Valdez, vicepresidenta a Alejandra Pons y Secretario a Genaro Contreras.

En el caso del grupo de seis diputados, quien presidirá el bloque será Francisco Monti (APRA), la vicepresidencia quedará en mano de Enrique Cesarini (PRO) y como secretaria fue designada Juana Fernández (Morada).

Denominación

Cuando el grupo de diez diputados tomó la determinación de formar un nuevo bloque, también informaron a las autoridades de la Cámara baja que se denominarían Frente Cívico y Social - Cambiemos Catamarca. Esta decisión provocó la reacción de sus antiguos compañeros de bloque que consideran que no pueden usar una denominación similar a la de un bloque prexistente, ya que solo le agregaron al nuevo bloque la palabra Catamarca.

En diálogo con LA UNION, el flamante presidente del bloque FCyS-Cambiemos, Francisco Monti se refiririó a la disputa por el nombre del bloque. “Nosotros no negamos el derecho a que formen un bloque, lo que sí planteamos es que, en primer lugar, no es correcto hablar de interbloque desde el momento mismo en que no hay dos bloques que se hayan puesto de acuerdo en formar un interbloque”.

“Y la otra es que la denominación que le ponen es una casi idéntica a la nuestra, es decir ellos deberían formar un bloque y ponerle una denominación que no sea Frente Cívico y Social - Cambiemos”, agregó.

En ese senido, el diputado dijo que, en diálogo con el presidente del cuerpo, este le manifestó que “no se siente cómodo resolviendo una cuestión como esta” pero sostuvo que “de alguna manera esto se va a tener que hacer porque no puede haber dos bloques que se llamen prácticamente igual y, menos aún, puede haber un sector que se escindió del mismo, llevar la denominación de ese bloque”.

El referente del APRA insistió en que quienes tomaron la decisión de irse del bloque fueron los otros diputados. “Nosotros estamos en el mismo lugar en donde la gente nos puso”, aclaró.

Además, remarcó la necesidad de que la denominación de los bloques sea resuelta lo antes posible y por eso “nosotros le hemos pedido al presidente de la Cámara que lo haga a la mayor brevedad posible”.

En este contexto, mañana iniciará el período de sesiones extraordinarias y, en principio, la principal fuerza opositora contará con dos bloques con una denominación prácticamente idéntica.