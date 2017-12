Se agrava la situación del interior por falta de obras para dar agua a las poblaciones

Pobladores de los departamentos La Paz y Capayán se sienten discriminados y afectados por las deficiencias del servicio de agua potable. En Recreo, el sistema “no da abasto” y no alcanza para todos. En Capayán, pese a algunas obras que se hicieron, el sistema tampoco logra abastecer de manera adecuada. Denuncian que muchos vecinos pusieron sistema de presurización, afectando a los demás habitantes.

En diálogo con LA UNION, vecinos de diferentes localidades de Capayán señalaron que, pese a los anuncios de la Dasi de concretar obras y de las que ya se hicieron, el sistema sigue siendo “caduco”. “Tenemos mangueras que se han roto, y hay caños que son muy viejos. Sabemos que se han inaugurado obras y se intentó arreglar algunas plantas, pero la población creció mucho y ya no nos alcanza”, explicaron y agregaron “se demoraron mucho en hacer esto”.

Por otra parte, denunciaron que existen vecinos en la zona de Coneta y Miraflores que, al no estar legislado ni controlado, colocaron bombas de presurización y esto afecta directamente a los demás habitantes de la zona.

En Recreo, los vecinos ya viven la situación de escasez desde hace más de un mes. “Ahora ya no sectorizan. Dicen que desde la DASI dieron la orden de no hacerlo más, pero al estar liberado el servicio y ser muy poca el agua que distribuyen, la misma no llega a llenar los tanques y sentimos que estamos en la misma situación. Necesitamos obras de manera urgente”, explicaron.

“Nos prometen pero no solucionan nada. Estamos cansados de no poder contar con este servicio básico como el resto de los catamarqueños”, dijeron.