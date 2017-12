Macri: “Toda esa violencia estuvo orquestada y la vamos a enfrentar junto a la Justicia”

Mauricio Macri llegó este martes a las 9.15 a la Casa Rosada para encabezar a partir de las 9.30 una reunión de gabinete, tras la aprobación de la ley de reforma previsional. El presidente tenía previsto dar una conferencia de prensa sobre el tema a partir de las 11:30, que comenzó 20 minutos más tarde.

"Hemos amanecido después de una tarde y noche larga, que fue precedida por un jueves donde lo que vivimos sé que ha generado mucha angustia en muchos argentinos. Yo creo en la paz, el diálogo y la democracia y creo que teniendo esos valores claros y diciendo la verdad vamos a construir la Argentina que soñamos", inició su alocución el jefe de Estado.

En ese marco, el líder de Cambiemos denunció que "la violencia que vimos orquestada, fue algo premeditado que buscó que no funcione el Congreso de la Nación".Y acotó: "Lo bueno es que a pesar de todo lo que hicieron, demostramos que la democracia funciona en la Argentina, tuvimos 17 horas de sesión onde durante 14 horas habló la oposición y después de votó".

Luego, planteó: "Estoy acá con el único fin de ayudarlos a crecer y quiero que se me juzgue por si pude o no reducir la pobreza. Tengo dos ejes prioritarios: el primero la niñez, los chicos de 0 a 5 años para que reciban todo y tengan las mismas oportunidades y la segunda es cuidar a nuestros jubilados".

Acto seguido, defendió el proyecto oficial: "Lo que hemos hecho con esta reforma es garantizar durante los próximos años una fórmula que los defienda del peor mal que han sufrido: la inflación. Esta fórmula les va a garantizar que van a estar mejor que la inflación y encima trimestralmente", sostuvo.

Al responder las consulta de la prensa, Macri indicó: "He escuchado esto de que falta explicación. Lo que hay que entender es que son muchas las reformas que tenemos que encarar para lograr esa Argentina que nos incluya a todos". Y amplió: "Siempre intentaremos mejorar porque siempre se puede hacer en términos de comunicación. Yo no vine a estar en una situación cómoda ni a esconder los problemas debajo de la alfombra".

"Estas reformas generan incomodidades pero lo que nadie puede dudar es de la intencionalidad. Todo lo que estamos haciendo y lo que estoy proponiendo tiene que ver con abrir una puerta hacia un mejor futuro", completó el jefe de Estado.

Acerca de los hechos registrados en las afueras del Congreso el lunes, mientras que en el recinto se trataba la reforma, opinó: "Lo que pasó ayer y el jueves fueron hechos orquestados que está investigando el juez (Claudio) Bonadio. No sólo han destrozado la Ciudad sino que han hospitalizado a 80 policías".

"Entre todas las cosas que hemos logrado en estos 2 años una de las más importantes es haber recuperado la herramienta del diálogo y tenemos que hacerla crecer. Claramente hay mucho más espacio para escuchar al otro. Recordemos que no tenemos mayoría en ninguna de las dos cámaras", argumentó.

"Lo que pasó ayer no se puede naturalizar. No se puede agredir de semejante manera a los policías, ellos también son argentinos y están trabajando para nosotros. No tiene sentido que unos señores organizados agredan de semejante manera a los policías. Me llena de dolor porque muchos de los policías son jóvenes con ganas de hacer su aporte a la comunidad. Hay dirigentes que justifican eso y realmente no lo entiendo. Le agradezco a la Policía la labor que llevó a cabo ayer y el jueves", precisó.

"Creemos en lo que hemos hecho y eso va a dar estabilidad. Nuestros abuelos van a estar tranquilos que no va a venir otro golpe inflacionario", señaló. En ese sentido, aseguró que el decreto por el bono jubilatorio "saldrá durante el día de hoy".

Se prevé que luego del encuentro con ministros, que se realizará en el Salón Eva Perón, el Gobierno anunciaría el bono que se pagaría por única vez para compensar el haber jubilatorio perjudicado por la modificación de la fórmula de actualización dispuesta en la ley aprobada en la mañana de este martes.