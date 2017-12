¡Fuerzas! El Puma Rodríguez recibió un doble trasplante de pulmón

"El Puma" José Luis Rodríguez (73) recibió este lunes en Miami un doble trasplante de pulmón en una oportunidad que el cantante venezolano había calificado de "milagro" y con la que esperaba ganar la batalla a su enfermedad.

Rodríguez, quien fue diagnosticado hace siete años de fibrosis pulmonar idiopática, llevaba varios meses en lista de espera por unos pulmones compatibles y "anoche lo llamaron y se sometió a la operación en las primeras horas de hoy", dijo a EFE su publicista, Beatriz Parga, el lunes. "Para él, esta es una nueva oportunidad de vida y está viviendo todo el proceso con mucha fe", agregó tras la operación, realizada en el hospital Jackson Memorial.

Según fuentes cercanas al artista, Rodríguez permanecerá varios días en la unidad de cuidados intensivos, donde el equipo de trasplantes de pulmones y corazón en adultos del Miami Transplant Institute, uno de los más reconocidos de Estados Unidos, vigilan cualquier complicación, que puede ir desde infecciones hasta señales de que el cuerpo rechaza los nuevos órganos.

"Las primeras 72 horas son cruciales", afirmó la publicista, quien confirmó que el cantante de éxitos como "El pavo real" y "Dueño de ti", está acompañado de su esposa, Carolina Pérez, y la hija de ambos, la actriz Génesis Rodríguez. Se desconoce si acudieron al centro médico las dos hijas mayores del artista, Liliana y Lilibeth Morillo, fruto de su unión con la venezolana Lila Morillo.

En el Miami Transplant Institute, parte del Jackson Memorial, se han realizado más de 100 trasplantes de corazón y pulmón y también allí había acudido el cantante venezolano para un tratamiento en base a células madres para intentar atajar la enfermedad. "Se ha atendido allí desde hace mucho tiempo", afirmó Parga sobre "El Puma", quien vive en Miami desde la década de los años 90, cuando se casó con Pérez.

Tanto Parga como familiares de Rodríguez indicaron que el avance de la enfermedad lo había obligado a suspender sus actividades artísticas en los últimos meses. "Tenía que estar cerca del oxígeno", explicó la publicista sobre una enfermedad que le imposibilitó promocionar como él hubiera querido su primer disco en ocho años, una colección de duetos que editó en abril pasado bajo el nombre de "Inmenso".

Bajo la producción de Ricardo Montaner, "El Puma" cantó con colegas como Vicente Fernández, Chayanne, Carlos Rivera y el propio Montaner nuevas versiones de sus mayores éxitos. Rodríguez promovió la producción hasta mayo, cuando desapareció de la actividad pública.

Ya entonces había dejado claro que su salud era precaria. En una entrevista con EFE declinó entonces hablar de planes profesionales a futuro y sobre la posibilidad de un retorno a los escenarios respondió: "Eso solo lo sabe Dios". "Me levanto cuando puedo y doy gracias a Dios por estar vivo. Ya no me dicen '¿cómo amaneciste?' sino '¿amaneciste?'", agregó Rodríguez, quien se ha aferrado a su fe cristiana con mayor fuerza tras el diagnóstico de la enfermedad.

Liliana Morillo, la hija mayor de El Puma, había revelado la semana pasada que su padre, del que está distanciada, "no podrá cantar más" y aseguró que tenía cuidado de enfermeras constantemente.Clubes de fanáticos han convocado a cadenas de oración por la salud de "El Puma" y han colgado videos de sus canciones favoritas en las redes sociales. "José Luis sabe que está en las oraciones de sus fanáticos en todo el mundo y eso le reconforta", agregó la publicista.

La fibrosis pulmonar idiopática, dolencia que el cantante se había negado a nombrar en los últimos meses, tiene una alta tasa de mortalidad y provoca una fibrosis pulmonar permanente, lo que genera una reducción del oxígeno. El trasplante del pulmón o pulmones es el único tratamiento conocido hoy en día para vencer esta enfermedad.