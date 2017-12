Se suicidó la ex actriz de “Casi Ángeles” Belén Persello

La actriz Belén Persello, que ganó popularidad por su interpretación de Terra en “Casi Ángeles”, falleció este miércoles, pero la noticia recién trascendió este viernes.

La actriz y modelo trabajó en Atracción x4, entre otras tiras, pero ganó popularidad con su rol de Terra en Casi Ángeles, la exitosa tira juvenil producida por Cris Morena.

El cuerpo fue hallado el miércoles pasado, pero la noticia trascendió recién este viernes. Según fuentes policiales que intervinieron, se trató de un suicidio.

Aparentemente, la falta de trabajo la había sumido en la más profunda depresión.

Su último tuit fue: “Perdida horrible…”.

Su hermana, Sol Persello, fue la encargada de anunciar la triste noticia.

“Ella, mi hermana mayor. La que a pesar de la diferencia de edad, las peleas y demás siempre estuvo para mi. Supo contenerme, guiarme, ayudarme a tomar decisiones muy importantes para mi futuro, mimarme y muchísimas cosas mas. Hasta que un día decidiste irte hermanita. Pero se que lo hiciste para estar tranquila, para ser feliz y para alejarte de todo lo que te afectaba. Yo se que en donde vos estés me estas cuidando, a mi, a Fran, a Mama a Papa y a todos tus seres queridos. Me va a costar muchísimo aceptarlo y vivir el día a día sin vos, sin tu compañía, sin tu paz, sin tu sonrisa. Yo se que vos allá estas tranquila y eso me saca una sonrisa. Te amo Belén, siempre vas a estar en mi corazón y en el corazón de un montonaso de gente que te ama.Descansa en paz hermanita mia, te ame, te amo y te voy a amar toda mi vida. Maria Belén Persello- 13/12/17″.

El actor Victorio D´alessandro, fue el primero en despedir a su gran amiga con un emotivo mensaje en la red.

“No tenía las fuerzas ni creo que tenga la cabeza preparada para describir lo que siento, el vacío que me queda en el alma. Te fuiste mi hermanita querida, preciosa, con tu arte que llevabas en cada detalle de tu vida. Nuestras miradas, risas y silencios me los guardo para siempre. Te fuiste loca hermosa! Vos que nos juntabas a todos en tu casa con la excusa de buena música y charlas vino por medio. Te llevas una parte de mi, hoy la sensación es tu ausencia y el dolor pero soy creyente que a medida que pasen los días te voy a extrañas más y más. Te quise y te voy a querer toda mi vida, en unas horas voy a un recital y te voy a recordar ahí con música de fondo como a vos te gustaría. Gracias a la vida por dejarme disfrutar y querer personas como vos. Ya nos vamos a volver a ver y abrazarnos enteramente. Prometo recordarte en cada jazz, cada murakami que lea, cada Rock que escuche. Hasta siempre, te voy a querer siempre, prohibido olvidar. Dejaste en alto lo que es la palabra AMIGA”.

