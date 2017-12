Corpacci entregó viviendas en Santa María

En la mañana de este viernes, la gobernadora Lucía Corpacci visitó Santa María, donde inauguró la modernización de Plaza Belgrano, entrega de módulos y viviendas rurales.

El acto se realizó en la localidad de El Cerrito, donde los vecinos acompañaron este hermoso y tan significativo momento. Acompañaron a la gobernadora el intendente de Santa María, Juan Pablo Sánchez; el ministro de Gobierno y Justicia, Marcelo Rivera; el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el secretario de la vivienda, Fidel Sáenz; el presidente provisorio de la Cámara de Senadores, Jorge Solá Jais; el senador por Santa María Raúl Chico; el administrador de Vialidad de la provincia, Hugo Naranjo; funcionarios municipales y comunidad en general.

“Muchísimas gracias por todo lo que hicieron para estar aquí. Nosotros queríamos pasar las fiestas ya en nuestra propia casa. Estamos muy agradecidos por este gran sueño, soy madre soltera así que se imaginan la alegría que hoy tengo de poder contar con mi propia casa”, fueron las palabras de Magdalena Vargas, una de las beneficiarias.

Por su parte, el secretario de la Vivienda destacó el número importante de soluciones habitacionales que se van entregando a lo largo del año en toda la provincia. “Hoy es un día muy especial para Santa María, para nuestro gobierno y para la Secretaría de la vivienda”, dijo.

“Estamos entregando un número muy importante de viviendas tanto en Santa María como en San José. Lo que decimos siempre es que el Gobierno de la provincia ha detectado que una de las injusticias sociales es la tenencia de tierra para poder tener una vivienda digna. Nosotros vemos detectada esa necesidad desde el primer día, hoy nos sentimos orgullosos por las miles y miles de viviendas que entregamos a lo largo de la provincia. Estamos cumpliendo con 24 compromisos, estamos entregando estas viviendas por parte de un gobierno responsable que asume un compromiso y lo cumple”, manifestó el Dr. Fidel Sáenz.

La gobernadora en su alocución destacó la satisfacción de poder compartir la alegría con tantas familias beneficiadas. “Al igual que para ustedes para mi es un momento de felicidad porque compartimos la dicha de que puedan tener su propia casa”, indicó.

“Cuando uno entrega una vivienda están los que están felices porque ya tienen su vivienda y están los que están tristes porque no les entregamos a ellos. Estas cosas a veces no tienen la rapidez que uno quisiera, a veces empezamos con las viviendas y tenemos problemas con la empresa o con la cooperativa que está a cargo”, remarcó.

“Lo bueno es que con ustedes hoy pudimos cumplir y tenemos muchas más en construcción. En ningún caso nos olvidamos de ningún catamarqueño ni de sus necesidades. La historia pasa porque entre todos nos ayudemos, nos demos una mano, nos tengamos confianza. Porque cuando no podemos dar pronta respuesta no es porque no nos importe o porque no nos interese, sino porque las circunstancias no nos lo permite”, agregó.

“Quiero pedirles que en estos momentos difíciles redoblemos esfuerzos como hermanos catamarqueños, que podamos seguir construyendo una Catamarca mas justa, que achiquemos diferencias. Que esta Navidad los encuentre juntos y que el año que viene sigamos trabajando todos juntos”, enfatizó la gobernadora.