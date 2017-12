Acusan al ex River Lucho González de intentar matar a su mujer

Luis González fue denunciado por tentativa de homicidio por su mujer, Andreia da Silva Marquez, por un hecho ocurrido el pasado 8 de diciembre en Curitiba, ciudad donde el volante pasó el último año y medio jugando para el Atlético Paranaense.

"Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos e intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y cosas de valor, sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas, robó mi dinero. Intentó asfixiarme y me cortó las muñecas, me colgó en la baranda y llamó a mis hijos para que me vieran caer del balcón", relató Andreia, según consigna el diario Globoesporte, de Brasil.

"Las empleadas lo hicieron entrar en razón y él me tiró del balcón, porque debajo tenía el patio donde estaban mis hijos jugando con los cachorros y empezó a gritar: "Te voy a matar te voy a matar", concluyó sus declaraciones la esposa del volante argentino.

La oficina de prensa de la Policía Civil confirmó el caso y dijo que se abrió una investigación policial para el proceso de investigación. La víctima ya fue escuchada, así como los testigos, por la Comisaría de la Mujer. De acuerdo con la asesoría, representantes del jugador entraron en contacto con la comisaría y se pusieron a disposición.

La Justicia le concedió a Andreia la medida protectora de urgencia, basada en la Ley Maria da Penha. La jueza de derecho Karine Pereti de Lima Antunes reconoció que era grave y estableció que Lucho no se podía acercar a menos de 500 metros de su esposa, incluyendo espacios públicos; la prohibición de contacto con la esposa, sus familiares y testigos por cualquier medio de comunicación; la suspensión de las visitas a los hijos menores por el plazo inicial de 90 días; y el pago de alimentos provisionales fijados en 937 reales.