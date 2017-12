PAMI: Denuncian recetas falsas

En el marco de las declaraciones por la disconformidad de la reforma previsional y el ajuste a los jubilados, Fernanda Bracamonte, delegada de la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI) en el Pami, señaló que la entidad también repudia la medida nacional tratada en el Congreso de la Nación. “Estamos en alerta, porque hoy el gobierno nacional va por Anses y mañana estamos seguros que irá por el Pami”.

En este mismo sentido, la empleada y gremialista relató que se pretende reducir el estado, dando de baja a empleados. “Por ejemplo en Pami Catamarca, aseguran que hay un número considerable de empleados por la cantidad de afiliados que se contabilizan y que rondan en los veintiocho mil jubilados”.

Por otra parte, Bracamonte aseguró que los médicos no quieren atender porque Pami no les paga, cobran un plus y esto es lo que complica más aún la realidad de los jubilados de la provincia y también de los trabajadores de la misma entidad. En referencia a estos últimos, la delegada subrayó que “hay empleados que hacen recetas de una médica que las firma en blanco para poder entregar la medicación a los afiliados, también los obliga a transcribir y falsificar la firma de la misma profesional.

En una oportunidad se confundieron de remedios en la receta y esto es muy grave para el abuelo. A esta, como a muchas otras irregularidades son sometidos los empleados en Pami”, sentenció Bracamonte.

En la justicia

Ante esta declaración, la referente gremial y empleada de la entidad, anunció que efectuará la denuncia correspondiente en la justicia.