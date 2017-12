La mayoría de los diputados de Catamarca iban a dar quorum para la tratar la reforma previsional

Momentos de mucha tensión se vivieron ayer en la Cámara de Diputados de la Nación por el debate del proyecto de Reforma Previsional impulsado por el Gobierno nacional.

Tras una jornada con graves incidentes en las adyacencias del Congreso y fuertes cruces en el recinto, finalmente Cambiemos tuvo un duro revés a raíz de que la sesión fue suspendida y se trabó la sanción definitiva de la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

Una de las discusiones surgidas entre oficialistas y opositores fue si se alcanzó el quorum legal o no para poder iniciar la sesión. Es que el “macrismo” no logró sumar más que lo justo para poder iniciar la sesión y las fuerzas de la oposición denunciaron que se hizo sentar en su banca a diputados que aún no habían jurado, por lo cual no podían formar parte del debate.

Respecto del quorum, la mayoría de los diputados de Catamarca apoyaron la decisión de que el proyecto sea tratado ayer en el recinto y se sentaron en sus bancas. Gustavo Saadi, Silvana Ginochio, Eduardo Brizuela del Moral y Orieta Vera ocuparon sus bancas y ayudaron a que el Gobierno pueda alcanzar el quorum con el que se pretendió realizar la sesión.

Por su parte la diputada “kirchnerista” Verónica Mercado estuvo presente pero no se sentó en su banca para que no se compute su presencia para el quorum.

En diálogo con LA UNION, la diputada Verónica Mercado sostuvo que la de ayer fue una “jornada lamentable, triste, con situaciones de dramatismo que no tiene precedentes en la historia política e institucional desde que yo recuerdo, más allá de lo de diciembre de 2001. Hubo diputados agredidos por las fuerzas de seguridad, fue tremendo”.

Respecto de la decisión de dar quorum por parte de los diputados Saadi y Ginochio indicó que no le causó sopresa “porque durante su campaña electoral dejaron entrever que iban a priorizar las responsabilidades de gestión de la Gobernadora y acompañar esta relación de gobernabilidad entre el Gobierno provincial y nacional.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Orieta Vera criticó a sus pares del “kirchnerismo” por no debatir el proyecto y generar la suspensión de la sesión. Respecto de la posibilidad de aprobar en los próximos días el proyecto dijo que “está muy difícil porque están alterados los ánimos y se ha desinformado mucho a la gente”.

Convocan a Gobernadores

Luego de que se cayera la sesión en la Cámara de Diputados y los incidentes se propagaran por los alrededores del palacio legislativo, el Gobierno analizó la posibilidad de avanzar con un decreto de necesitad y urgencia, y así lograr sacar adelante la reforma jubilatoria. Pero al caer la noche el oficialismo desistió de esa posibilidad.

Finalmente, en las últimas horas del día, el Gobierno decidió convocar a los gobernadores y diputados del PJ a una mesa de diálogo. La reunión habría sido convocada para este hoy a las 13:30 en la Casa de Gobierno.

A la reunión de este viernes no fueron convocados los diputados del Frente para la Victoria, ni del massimo. Ninguno de ellos formará parte de la mesa de diálogo. Es decir, el Gobierno buscará resolver el proyecto con el flamante interbloque federal en el que se concentran la mayoría de los diputados que responden a los gobernadores del PJ.