La Gobernadora entregó camiones a Servicios Públicos y Aguas de Catamarca

La gobernadora de la provinca Lucía Corpacci, en un acto que se realizó esta mañana en el Paseo de la Fe, entregó dos camiones de última generación para hacer limpieza de redes cloacales con sistema de presión de agua para sacar todo tipo de obstrucción que haya en las cañerías.

Un camión va en comodato con la empresa Aguas de Catamarca y el otro para el ministerio de Servicios Públicos, que va a estar a cargo de la DASI para ser utilizado en todas las redes del interior de la Provincia.

La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Servicios Públicos, Guillermo Dalla Lasta; el ministro de Gobierno, Marcelo Rivera; el Presidente de Aguas de Catamarca, Alberto Natella; legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo. Estos utilitarios vienen a reemplazar la flota de camiones que quedaron obsoletos por el uso y el avance de la tecnología, y que ya cumplieron su ciclo. Es por eso que se está renovando la flota de camiones de la Provincia. Son camiones con más capacidad de carga y más capacidad de transporte de agua, para hacer la limpieza de todo el sistema. El equipo está montado en un camión Ford cargo modelo 2017 0 km.

El ministro de Servicios Públicos expresó que “es un verdadero gusto tener los camiones que tanto estuvimos pendientes de que llegaran. Trajimos un camión viejo de Aguas de Catamarca para que se pueda apreciar a qué estamos apuntando en los servicios públicos. Estos camiones son muy importantes, porque van a servir tanto en el Valle Central como en el resto de la Provincia para dar soluciones a los residuos cloacales. Qué decir de una política de servicios públicos, estamos presentando dos camiones que el Gobierno de la Provincia pone a disposición del pueblo, sino también estamos con la apertura de sobres para los transformadores de 132 Kb, que son los transformadores de potencia que necesita Catamarca para empezar a prescindir de la generación. Hoy se abre una licitación para dos transformadores, uno para Valle Viejo que va a servir a toda la población del Valle Central y otro para Las Tejas, que es un transformador para la producción”.

“La mirada que tiene el Gobierno es equilibrada con respecto a Capital y el interior, está demostrado en los camiones y en la potencia eléctrica que estamos haciendo en el interior. Yo creo que no hay parangón con las obras al trabajo que se están realizando y queda muchísimo por hacer, pero está planificado. Por primera vez en la historia de Catamarca tenemos una planificación de fondo con respecto a los servicios públicos, y se va a cumplir, tal vez no con los pasos que querríamos; porque seguimos utilizando viejas fuentes de financiamiento, a causa de que el Gobierno nacional no abrió nuevas. Pero bueno, tenemos la esperanza de que podamos seguir trabajando en ese sentido”, concluyó.