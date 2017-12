Se quebró el bloque del FCyS-Cambiemos en Diputados

Las diferencias entre los referentes del PRO, APRA y MORADA respecto de los dirigentes de la línea Celeste y el Movimiento Renovador son cada vez mayores, al punto de que el bloque del FCyS-Cambiemos de la Cámara de Diputados finalmente se dividió formalmente en el día de ayer.

Los “renovadores” y “celestes” continúan con la postura de que no se puede llevar a cabo un trabajo acorde en la Legislatura, habiendo tantas diferencias entre los sectores que integran el bloque opositor.

Por esta razón, presentaron una nota al presidente de la Cámara baja, Fernando Jalil, informando “la conformación del Interbloque Frente Cívico y Social Cambiemos, y dentro del mismo, el bloque Frente Cívico y Social - Cambiemos Catamarca”.

El nuevo bloque se compone de diez diputados y además de renovadores y celestes cuenta con representantes del MIRA NEO. De esta manera integran este espacio: María Teresa Colombo, Genaro Contreras, Rubén Herrera, Luis Lobo Vergara, Víctor Luna, Marisa Nóblega, Alejandra Pons, Verónica Rodríguez Calascibetta, Jorge Sosa y Humberto Valdez.

De este listado quizá el nombre que más llama la atención es el de Alejandra Pons, que responde al intendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile, y asumió como legisladora tras integrar la lista conformada en las PASO para enfrentar a los sectores liderados por los ex gobernadores Eduardo Brizuela del Moral y Oscar Castillo.

Por su parte desde el APRA dejaron en claro que, tanto ellos como el PRO y Morada, no abandonaron el bloque. “Nosotros no nos fuimos. Nosotros no tenemos problemas, son ellos los que quieren responsabilizarnos de una fractura pero los que tienen el problema son ellos y son ellos los que se fueron”, aseguraron.

De esta manera los diputados Carlos Molina, Enrique Cesarini (PRO), Paola Bazán, Francisco Monti, Carlos Marsili (APRA) y Juana Fernández (MORADA) se mantendrían dentro del bloque Frente Cívico y Social - Cambiemos que se conformó luego de las elecciones de 2015.