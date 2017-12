Escandaloso cruce entre Sol Pérez y Noelia Marzol

Luego del fuerte descargo que realizó Sol Pérez tras participar en un evento donde, según sus propias palabras, se sintió tratada “como una prostituta”, habló Noelia Marzol, quien estaba a cargo de la conducción de esa fiesta: “Me pareció exagerada la manera en que ella se expresó. Podés decirlo más tranquila. Ella empezó a los gritos, lo escuchamos todos y fue muy incómoda la situación”, aseguró la modelo en Todas las tardes, ciclo de Maju Lozano en el nueve.

Indignada, la “chica del clima” salió al aire en comunicación telefónica y explotó contra Marzol por opinar de la situación: “Me parece una falta de respeto”, aseguró.

Noelia: "No se puede hablar con esta chica. Así estaba en el evento. Gritando, gritando, gritando, casi le pegás a una productora".

Twitter Facebook G-plus

Tras reconocer que discutió con los organizadores al bajarse del escenario, como dijo Noelia, Pérez le retrucó: “Vos no tenés derecho a decir que me contratan para otra cosa, porque vos no sos la persona que firma mis contratos. Me parece una falta de respeto que no te solidarices como mujer cuando a una mujer le pasó un hecho horrible y horrendo y se sintió mal. Son tus valores, yo tengo otros”.

La respuesta de Marzol no se hizo esperar: “Te voy a pedir que te calmes. Yo en ningún momento te agredí ni te dije nada. Me estás hablando como si estuvieras un poco alterada. Yo, como mujer, no te ataqué. ¿Me dejás hablar? Porque si no hacés un monólogo o vení acá al piso y terminá acá si no me dejás hablar. No se puede hablar con esta chica. Así estaba en el evento. Gritando, gritando, gritando, casi le pegás a una productora”.

Sol: "Más te vale que lo desmientas porque yo te inicio acciones legales. Es muy fuerte. ¿Cómo le voy a pegar a alguien? ¿Vos estás bien de la cabeza, nena? ¡Vos no estás bien!".

La última frase de la modelo sobre una posible agresión a una productora, provocó la ira de Sol: “¿Que casi le pego a quién? Yo te voy a demandar porque lo que acabás de decir es tremendo. Más te vale que lo desmientas porque yo te inicio acciones legales. Es muy fuerte. ¿Cómo le voy a pegar a alguien? ¿Vos estás bien de la cabeza, nena? ¡Vos no estás bien!”, dijo Pérez antes de despedirse y terminar la comunicación. ¡Fuerte!

Fuente: Ciudad Magazine