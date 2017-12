Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó su separación del Pelado López: "Lo decidimos desde el amor y no hubo terceros en discordia"

El rumor de la separación de Sofía "Jujuy" Jiménez (26) y Guillermo "el Pelado" López (46) surgió en las redes sociales, y -a pesar de que ambos prefirieron mantener un primer hermetismo- este martes la periodista confirmó la ruptura en diálogo con un diario online.

Luego de cinco años en pareja, en los que además Jujuy y el Pelado compartieron mucho tiempo pantalla en la TV, dieron punto final a su vínculo sentimental.

-¿Estás separada?

-Sí. Con Guillermo decidimos tomar una distancia y la verdad que por respeto y, para cuidar lo que fue la relación, preferiría no entrar en detalles. Es un momento difícil y súper triste, pero sabemos que va a ser lo mejor para los dos.

-¿Fue en buenos términos?

-Sí, fue todo en buenos términos. Nos separamos desde el amor.

-¿Hubo terceros en discordia?

-No, de ninguna de las partes hay terceros en discordia. Siempre nos hemos cuidado y respetado mucho el uno al otro...

-En una entrevista reciente comentabas de la convivencia con tus hermanas Inés y Pilar, ¿llegaste a convivir con él?

-Todo este último año diría que estuve en un 90% conviviendo con Guille... A lo de mis hermanas venía a dormir de vez en cuando para visitarlas y compartir tiempo con ellas.

-Entonces, ¿cuándo te fuiste de la casa del Pelado?

-Me fui de la casa hará unas tres o cuatro semanas. No lo sé exactamente. Ahora estoy con mis hermanas, y por suerte está mi mamá acompañándome también. Tomamos la decisión cuando volvimos de Aruba.

-¿Tenían proyectos de vida divergentes? Es decir, que uno quisiera casarse y tener hijos mientras que el otro no...

-No, no. En eso siempre coincidimos en que fluya. No teníamos presión ni nada, si llegaba un bebé iba a ser recibido con mucho amor. En cuanto al casamiento, siempre decíamos que si lo hacíamos, era más que nada para celebrar el amor, nos divertía imaginar la fiesta, pero la separación no fue por ninguno de esos motivos.

-Entonces, ¿se podría decir que fue por desgaste?

-Digamos que fue por el desgaste de cinco años de pareja y casi uno de convivencia.

-¿Hay posibilidad de reconciliación?

-Eso nunca se sabe...

-¿Van a seguir trabajando juntos los sábados por la mañana en La 100?

-Vamos a seguir hasta este fin de año... Mi idea es seguir en Telenoche durante 2018.

Fuente: Ciudad Magazine