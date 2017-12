Por la llegada de Rivera al Ministerio de Gobierno, Aguirre presentaría la renuncia

Ayer a media mañana, la gobernadora Lucía Corpacci le notificó al Subsecretario de Asuntos Municipales, Gustavo Aguirre, que será el diputado “barrionuevista” Marcelo Rivera quien reemplazará a Gustavo Saadi como ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia. El hecho habría sido el desencadenante para que el funcionario tome la decisión de dejar su cargo y el Gobierno.

Tras la renuncia de Saadi para asumir como diputado nacional, uno de los nombres que surgió como su posible reemplazante fue precisamente el de Aguirre, quien mantuvo expectativas hasta que Corpacci le informó que será Rivera quien quede a cargo de la cartera de Gobierno, precisamente de quien depende la Subsecretaría de asuntos Municipales.

Según fuentes próximas al funcionario, cunsultadas por LA UNION, la renuncia aún no fue presentada a la primera mandataria pero no pasarían muchos días para que se haga efectiva, teniendo en cuenta que en dicha reunión con la gobernadora, el subsecretario le habría informado de su determinación a Corpacci.

Desde el entorno del funcionario aseguraron que “es una decisión tomada”.

Además, explicaron que habría cuestiones de índole personal que harían que Aguirre no solo deje la Subsecretaría sino el Gobierno por lo que no asumiría en otro lugar del gabinete. Sin embargo, aclaran que eso no significará dejar de acompañar al peronismo “desde otro lugar”.

El titular de Asuntos Municipales asumió en julio de 2016, en reemplazo del actual Secretario de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Fidel Sáenz.

Rivera llegaría a uno de los ministerios más importantes luego del acuerdo alcanzado entre el oficialismo y el “barrionuevismo”, previo a las elecciones PASO de este año.