Agustín Casanova dejó Márama en medio de una interna

No es el año de Agustín Casanova. O tal vez sí, de renovación. Luego de atravesar un complicado momento personal que lo llevó a renunciar (por segunda vez) a Bailando por un Sueño, el cantante uruguayo se fue de la Márama, la banda que lo popularizó, en medio de una interna.

La noticia fue sorpresiva y cayó como un baldazo entre sus fans que no entendían qué pasaba.

Si bien aún no hay comunicado oficial, los mensajes cruzados entre los integrantes de la banda anunciaron el desenlace.

El cantante fue invitado al Teletón 2017 de Uruguay y se presentó con otros músicos. Además, cambió su usuario de Twitter. De @Marama_Agustin pasó a ser @CasanovaAgusOk y luego @AguCasanova2, con el que finalmente se quedó.

Durante la tarde, Agustín tiró palos al aire desde su nueva cuenta: “A quién actúa con maldad hay que desearle suerte… tarde o temprano la necesitará”, escribió.

Luego aseguró: “2018 vengo con todo”.

Recordemos que Agustín Casanova formará parte de la nueva tira de El Trece, “Simona“.

Por su parte, Pablo Arlonetti, baterista de Márama, alimentó los rumores de pelea al publicar: “No tomamos caminos diferentes, las cosas pasaron por algo, algunos cometieron errores… No todos son buenos como parecen. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió”.

“Las cosas claras muchachos. Si hay algo que quiero, es que no estén mal. “No llores porque terminó, sonríe porque sucedió”, agregó.

Tras los tuits del batero, Agustín escribió: “No actúen con rencor… sino con amor, respeto, aceptación, entendimiento. No envenenen al otro… sino se envenenan ustedes. Pongamos paz a todo ya pasa ya paso. Perdón, abrazos, tranquilidad, consciencia y sabiduría. Los quiero, respiren”.

Y agregó, haciendo referencia a los comentarios que estaban realizando sus fanáticos: “Si me quieren respeten al otro, cuando veo un ataque a otro me duele a mí por igual”.

Más tarde, Casanova le respondió a algunos seguidores que entraron en shock, aunque tampoco fue claro. “Los rumores son eso, rumores… y enojarse por suposiciones es algo que no tiene que tener suceder. Ya me demuestran que me quieren ya lo sé”.

“Algunas cosas las tengo que pasar, vivir y solucionar solo y eso lo tienen que entender. Amo que me protejan y estén ahí, pero tengo que pasar cosas de la vida para aprenderlas. Si me las salteo, todo esto no tiene sentido”, respondió Agustín a otra fanática.

Mientras tanto, Matías Besson, bajista de Márama, se mantiene en silencio respecto al tema.

Sin embargo, desde la cuenta de Instagram de la banda, y a pesar del cruce de tuits de los músicos, llevaron confusión a los seguidores al publicar: “Que mejor que disfrutar de lo que uno ama con amigos”, junto a una foto de Agustín y Pablo juntos.

Mientras se espera el comunicado oficial de la banda, sus fanáticos crearon el hashtag #GraciasMarama.