La Armada: "Investigamos un nuevo punto a 700 metros"

En una nueva conferencia de prensa, el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, dijo que se investiga un nuevo punto a 700 metros, tras cumplirse 27 días del último contacto con el submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, después de reportar una avería en las baterías por la entrada de agua en el snorkel.

El buque estadounidense Atlantis investiga el punto detectado a 700 metros de profunidad pertenece submarino, después de haber descartado otro indicio hallado a 1.000 metros.

Además, aseguró que "la meteorología no es óptima, pero no dejamos de buscar" , y reiteró que "no hay indicios de un ataque externo pero sí de una falla".

"No dejamos de buscar, no tenemos fecha tope de fin de búsqueda. No puede estar más allá de esta superficie circular de 4.000 kilómetros cuadrados, no vamos a buscar más allá de los mil metros en función de los indicios", indicó el vocero de la Armada.