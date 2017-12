Vecinos de La Chacarita con poca agua por la rotura de un caño madre en la plaza

Vecinos de La Chacarita, reclamaron por la rotura de un caño de agua principal en una de las plazas del lugar. Según señalaron a LA UNION, además del agua desperdiciada, existen dos problemas; el primero que tiene que ver con la disminución de la presión de agua en la zona y el segundo, porque temen que el lugar se hunda y pueda poner en peligro la vida de alguien. Si bien hicieron el reclamo a Aguas de Catamarca Ec Sapem, desde la empresa no han ido a solucionar el daño.

Los vecinos explicaron que hace dos semanas, el sector en donde se rompió el caño se hundió y dejó a la vista la pérdida. “Es mucha la presión que tiene y comenzó a comer la tierra del lugar”, contaron.

El placero, habría sido el primero en dar cuenta de esta situación a Aguas de Catamarca. No obstante, le habrían pedido un “número de usuario” para poder asentar el reclamo. “Se trata de una plaza. Es lugar público, no hay usuario en ese lugar. Parece una burla que le hayan pedido eso y no entendieran lo que se les explicaba”, señalaron. Los vecinos, al notar que el caudal de agua disminuía en sus domicilios, también llamaron a la empresa, pero hasta el momento no obtienen respuestas.

Según el placero, la fosa en donde está el caño tendría más de 80 metros de profundidad, ya que se trata de un sifón de redistribución del agua.

“El lugar ya se hundió y se puede ver el agua saliendo. Tememos que esto sea peor y que el hundimiento afecte a alguna persona o niño, ya que se trata de un lugar de recreación público”, explicó el hombre.

Es por esto que los vecinos pidieron la intervención urgente de la empresa. “Nos piden que seamos solidarios con el agua y hace dos semanas que se pierden millones de litros por día en el lugar. Además, pagamos por el servicio que en este momento está siendo muy deficiente por esta causa”, concluyeron.