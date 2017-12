Aseguran que las paritarias docentes quedaron en “nada”

Tras la paritaria docente que fue firmada a principios de junio de este año, se preveía que los gremios docentes y el Ministerio de Educación se reunieran para establecer sus posiciones en cuanto al nomenclador y el estatuto docente. Sin embargo, pese a diferentes reuniones, idas y vueltas, “quedaron en nada”, aseguraron desde Suteca.

“Estamos hablando de un final abierto en las paritarias. Quedaron en nada. Solo fue fruto de la gran actuación del ministro - Daniel Gutiérrez- en evasión. Primero planteó que había candidatos, después que venían las lecciones, después otras cosas y así estamos”, aseguró Godoy.

Según explicó, los días planteados para dialogar sobre el estatuto docente y el nomenclador no se cumplieron. La última vez, fue cuando pedimos que se hiciera un acta y ellos no quisieron y por eso nos retiramos. Después pedimos más reuniones pero comenzó el teléfono descompuesto y todo quedó en nada”, resaltó.

Con respecto a la nueva secundaria que pretenden implementar, el gremialista señaló que no sería posible si no se aceitan otros mecanismos. Además, señaló que la idea es que todo comience a privatizarse, como se hizo con la capacitación para docentes y, de esta manera, bajarle la calidad al sistema de educación pública. “El futuro en educación es complicado”, admitió.

Descuentos

En cuanto a los descuentos que se concretaron este mes y que originó indignación en los docentes, Godoy explicó: “Presentamos hoy -por ayer- una carta a la Gobernadora donde pedimos respuestas. Hemos planteado quite de colaboración, por los descuentos. La primer nota la elevamos por mesa de entrada. Si no hay reintegros por descuentos incorrectos y persecutorios, el día 15 que es el día oficial de cierre del ciclo lectivo, es quite de colaboración, por lo que no haremos actos de fin de año ni toma de examen. Aplicaron descuentos que no debían, por días que no debían. Si al menos hubieran hecho bien las tareas los administrativos hubieran quedado bien parados”, agregó.

Con respecto a la misma problemática, el ministro Gutiérrez justificó los descuentos y aseguró que fueron el resultado de auditorías de asistencia. Solo ofrecieron revisar cada caso particular si los trabajadores presentan un reclamo.

Secundaria 2030

Los Ministros de Educación de todo el país aprobaron la “Secundaria 2030” en el marco de la 84° edición del Consejo Federal de Educación, llevado a cabo en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

Se trata de una política de implementación federal para transformar la escuela secundaria que pone el foco en la organización de la misma. Sus principales objetivos son erradicar el fracaso escolar, la permanencia de los estudiantes en la escuela y vincular al nivel secundario con el universitario y laboral.

Durante el encuentro, se destacó la construcción colectiva que permitió lograr este acuerdo histórico, en el cual se pone la mirada en los estudiantes.

En la oportunidad, las jurisdicciones se comprometieron a elaborar su Plan Estratégico del Nivel Secundario para el período 2018-2025, que contendrá la propuesta jurisdiccional de renovación integral de la educación secundaria.