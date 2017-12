Los 10 vídeos más reproducidos de YouTube en 2017

Según informó YouTube, siete de los 10 videos musicales más vistos en 2017 en pertenecen a artistas latinos, de los cuales el más popular es "Despacito", el éxito que los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee convirtieron en el más visto en la historia de en esta plataforma.

El listado lo cierra el español Enrique Iglesias, cuyo tema "Súbeme la radio" es el décimo vídeo más visto este año en YouTube, donde el cantante español tiene el segundo tema en español más visto en la historia de esta popular plataforma, "Bailando", con 2.400 millones de reproducciones. El primero es "Despacito", que logró este año la marca histórica de ser el vídeo más visualizado de la historia de YouTube en solo 204 días, y fue el primer vídeo en alcanzar los 3.000 millones de reproducciones.

1-"Despacito" (Luis Fonsi ft. Daddy Yankee)

2-"Shape of You" (Ed Sheeran)

3-"Mi gente" (J Balvin ft. Willy William)

4-"Felices los 4" (Maluma)

5-"That's what I like" (Bruno Mars)

6- "Ahora dice" (Chris Jeday ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel)

7- "El amante" (Nicky Jam)

8- "Swalla" (Jason Derulo ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

9- "I'm the One" (DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne)

10- "Súbeme la radio" (Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox)