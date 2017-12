Peligra el ciclo lectivo 2018 en Valle Viejo

El sistema educativo de Valle Viejo continúa en crisis. Ayer, mediante un comunicado, el intendente de la comuna, Gustavo Jalile, ordenó que en las escuelas se coloquen carteles que adviertan a los padres que la inscripción para el ciclo lectivo 2018 será “condicional”. La directora de Educación del Municipio, Cristina Dabate, confirmó a LA UNION, esta medida y dijo que tiene “fe y esperanza de que la Gobernadora Lucía Corpacci, se haga eco de lo que sucede”. Desde el gremio, tomaron la situación como parte de un plan “estratégico para acabar con el sistema”. El banco de 2048 chicos y el puesto de 270 docentes están juego.

Dabate confirmó que el comunicado emitido ayer era real. “El sistema está supeditado a las gestiones que hicimos todo el año. Pedimos el mismo trato que la Gobernadora tiene con colegios públicos y privados y que nos ayude a subvencionar. No tenemos para seguir manteniendo el sistema”, manifestó.

Según explicó no se estarían mandando los fondos federales como corresponde. “Nos mandan dinero de menos, y se ha estado sacando dinero de otras cuentas. Estamos pidiendo auxilio a la gobernadora. Nuestros alumnos son de Catamarca y padres y docentes la votaron”, aclaró.

“La decisión sigue estando firme. Se puede solucionar en un mes o no. Nosotros esperamos que este año entrante sea mejor. Tengo fe y quiero que los papás sepan que se está haciendo todo lo necesario”, dijo la docente.

Gremio

Desde el SIDCA, Sergio Guillamondegui también se refirió a la decisión de la comuna de inscribir de manera condicional. “Pensamos que algo que está jugando en contra, es disuasivo. Si vos como padre vas a la escuela y ves ese cartel, de manera lógica vas a pensar en inscribir a tu hijo en otro establecimiento educativo”, explicó.

“Desde el gremio seguimos pensando que todo forma parte de un plan estratégico, donde el objetivo es decir ´como no tengo matrícula, cierro secciones´. Se logró una ordenanza que me faculta a no pagar indemnización más que cinco meses. Es una medida coercitiva y extorsiva donde el docente se ve amenazado en su fuente laboral”, advirtió.

En este contexto, Guillamondegui contó que hace dos semanas presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, por la ordenanza aprobada hace un mes en el Concejo Deliberante de Valle Viejo, que establece, entre otras cosas, que a los docentes municipales les cabría una indemnización de sólo cinco meses de trabajo, sea cual fuera su antigüedad y cargo.

Ahora, además de la resolución de la Corte, resta esperar cuál será el presupuesto que dispondrá la comuna para el sistema educativo. También, si el “pedido de ayuda” a la Gobernadora tendrá una respuesta de acuerdo a lo sugerido.

“Nosotros también pensamos que el Gobierno provincial debería hacerse cargo e interferir”, admitió el gremialista.

Mientras tanto, admitieron que suman 2048 alumnos entre niveles primario y secundario de la comuna chacarera. Para estos alumnos son 270 los docentes contratados que podrían perder sus fuentes laborales .

Como medida, los docentes decidieron hacer ayer un minuto de silencio en las escuelas.