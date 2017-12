El aumento de la energía impacta directamente en los comercios

Raúl Barot, contador de Energía Catamarca Ec Sapem, dialogó con los medios y contó cómo impactarán los nuevos incrementos de energías propuestos para este mes y febrero. Agregó además que se prevé un nuevo aumento que será provincial y tiene que ver principalmente con los costos de valor agregado y distribución. Detalló además, que desde que comenzaron a regir los incrementos anteriores, el sector más afectado fue el comercial.

“Desde el 1 diciembre la nueva tarifa impactará a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del país. Nosotros la tarifa la dividimos en tres componentes: uno que es el valor de distribución, que corresponde a la jurisdicción propia de cada distribuidora. Luego, tenemos el costo de energía o régimen especial estacional. Este costo es el que ha estado subsidiado prácticamente en el 90 por ciento hasta diciembre de 2015. A partir de enero de 2015 hay un sinceramiento tarifario y recomposición de lo que cuesta producir energía eléctrica y que hoy cuesta alrededor de 1400 pesos, la hora megavatio”, señaló.

En este contexto, explicó que de esta hora de 1400 pesos, actualmente se está pagando 600 pesos. A partir de este mes, se comenzará a abonar 980 pesos y el porcentaje restante (420 pesos) queda subsidiado hasta febrero, que se comenzará a abonar la totalidad.

Ahora, los nuevos costos comenzarían a regir, según estimó el empresario, dentro de una semana. Es que, según señaló “todas las jurisdicciones estamos trabajando sobre el nuevo cuadro tarifario a aplicar. Una vez que nosotros tengamos los valores o precios estacionales armados, los enviamos a la unidad de contralor, que es el ENRe, para su aprobación. Una vez que se aprueba trasladar a los usuarios, a partir de la de la publicación, de esa resolución son vigentes los valores”, señaló.

Asimismo, explicó que se solicitó al ENRE una nueva revisión tarifaria. Este pedido se concretó durante la primera audiencia pública que se hizo hace un año, para aplicar las nuevas tarifas y ahora se pedirá nuevamente. De acuerdo a lo que diga el ENRE, esto implicará un incremento extra de la tarifa, lo que equivaldría a tener en menos de tres meses tres subas de energía casi consecutivas.

En cuanto a cómo impactó a la suba de energía ya aplicada en los usuarios, Barot explicó: “Ha habido una demora en relación a los comerciantes, no así en el usuario residencial, salvo casos particulares. Se agudizó el problema en los comercios. Es un tema complicado porque ellos dan mano de obra”, opinó.

Teniendo en cuenta las recientes publicaciones sobre organismos públicos que no abonaron su factura de luz y se las cortaron, Barot aseguró: “Estamos trabajando y los tratamos como un usuario más. Hay mora e intimamos y si no cumple, automáticamente cortamos el servicio de energía. Le planteamos al Ministerio de Hacienda esta situación, para que haya partidas y para que puedan cumplir”, dijo.

Beneficios

Barot señaló que actualmente el promedio de consumo de una familia tipo es de 600 KV, lo que equivaldría a $600 bimestrales. Esta cantidad de KV, son los que marcan el límite de “consumo razonable”, y tienen algunos beneficios como: “Si hizo ahorro con respecto al año anterior, si tiene tarifa social nacional o provincial. Si ahorró un 20 por ciento superior con respecto al año anterior”.

No obstante, si un usuario consume más de esa cantidad por bimestre, el pago ya no tiene ningún tipo de beneficio y no puede reclamarlos.

En cuanto a los aparatos que más consumen, Barot aseguró que ya no es el aire acondicionado sino el termotanque eléctrico. Así, ejemplificó contando que el 100 por ciento de los hogares de Valle Chico, tiene calefón eléctrico. “Es un alto consumo para la distribuidora y para el usuario. Tenemos que tratar en lo posible de evitar estos consumos. En cuanto a nosotros también comenzar a trabajar sobre energías renovables. Tratar de buscar financiamiento. Y aplicar eficiencia energética a nivel país. No tan solo en nuestra provincia”, aseguró