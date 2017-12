Las terribles palabras de Ciro Martínez a una fan que lo insultó en las redes

Twitter suele ser el centro de exabruptos, peleas y disputas insólitas. La violencia dialéctica está muy arraigada en la red social del pajarito, y muchas veces sobrepasa los límites del buen gusto y el respeto.

En esta oportunidad, se generó una discusión muy subida de tono entre una mujer, llamada Milagros, y Andrés Ciro Martínez por el cambio de horario de un show.

El que la fan le escribió en muy malos términos, y se encontró con una respuesta ¡mucho peor! “@ciroylospersas cómo te cagas en la gente q te sigue pedazo de hijo de puta, a las SIETE de la tarde reprogramas!!! Hay gente q labura y tenía tu entrada, ahora me la voy a meter en el orto forro hdp!!!“, lanzó la mujer envuelta en furia.

“Te parece hablar así? Se te percibe muy intranquila. No pusimos nada así. Eso será d la ticketera y será horario d apertura de puertas, no del show. Estás a tiempo de devolverla. Besito“, respondió el músico primero, pero enseguida redobló la apuesta: “Otra cosa si te vas a introducir algo en el ano, una entrada no creo q te sirva. Proba con algo más contundente y hasta quizá te cambie el humor. Otro besito”.

EL IDA Y VUELTA:

— Milagros (@miliperaltac):

@ciroylospersascomo te cagas en la gente q te sigue pedazo de hijo de puta, a las SIETE de la tarde reprogramas!!! Hay gente q labura y tenia tu entrada ahora me la voy a meter en el orto forro hdp!!! @edenentradas@josedpalazzo

✔@ciroylospersas:

Te parece hablar así? Se te percibe muy intranquila. No pusimos nada así. Eso será d la ticketera y será horario d apertura de puertas, no del show. Estás a tiempo de devolverla. Besito.

@ciroylospersas:

Otra cosa si te vas a introducir algo en el ano una entrada no creo q te sirva. Proba con algo más contundente y hasta quizá te cambie el humor. Otro besito

— Milagros (@miliperaltac):

Fijate lo q publica el productor @josedpalazzo y vas a entender mi intranquilidad. Sos un cinico y un burlista de mierda con la gente q te sigue. En @edenentradasno me quisieron devolver mi plata por esta sucia entrada q pague para darte de comer a vos. Otro “besito"