“Me preparo para ser candidato a Gobernador”

En el marco de la entrega de reconocimientos a personalidades e instituciones destacadas de la provincia, que realizó el Senado de la Nación, el senador nacional Dalmacio Mera se refirió a diferentes temas de actualidad política. En rueda de prensa, el legislador sostuvo que aspira a ser gobernador de la provincia y también reiteró la falta de diálogo con la gobernadora Lucía Corpacci.

Consultado sobre su preferencia entre una re-relección de Corpacci o la candidatura a gobernador del intendente Raúl Jalil, Mera respondió que antes de hablar de candidaturas “hay muchas cosas por resolver” pero aclaró que, además, “la Gobernadora dijo que no iba a ser más candidata así que no sé si lo será y a Raúl Jalil no lo he escuchado expresarse al respecto.

En ese sentido, se le preguntó por sus propias aspiraciones y no dudó en dejar en claro su intención de ser candidato a gobernador. “Me preparo para eso pero, amén de una idea personal, me parece que es parte de una construcción colectiva que se debe dar cuando llegue el momento de discutir qué vamos a hacer con la provincia de Catamarca por los próximos cuatro años. Soy una persona que me formo permanentemente en las cuestiones de estado y cuando llegue el momento será parte de una conversación con quienes coincidamos cuál es el rumbo que debe tomar la provincia de Catamarca”.

Además, el ex vicegobernador de Corpacci se refirió al estado actual de su relación con la primera mandataria y reconoció que hace mucho que no hablan. “La última vez que intenté hablar con ella era para hacerle una consulta respecto de la ley de ganancias, a fines del año pasado, que impactaba mucho en la provincia. Hablé con su secretaria, le comenté de la necesidad de hablar por esta temática, quedé a disposición pero nunca concretamos el diálogo”.

En esa línea, remarcó que “debiera haber un diálogo fluido con todos los senadores, más cuando se da este marco de leyes como los que se dieron (de Consenso Fiscal) que impactaban mucho en las finanzas provinciales porque si no aprobábamos el pacto fiscal, Catamarca hubiese tenido muchos problemas para pagar sueldos, para pagar proveedores, para hacer obras”.

Mera insistió en remarcar la falta de diálogo del ejecutivo con los legisladores nacionales y lo comparó con lo que sucede en otras provincias. “Muchos senadores comentaron que en la medida que se iban produciendo los diálogos entre el Gobierno nacional y los provinciales, los gobernadores respectivos convocaban a los legisladores nacionales de la provincia, fueran del partido que fueran” sostuvo y se lamentó de que “desgraciadamente es una práctica que en Catamarca no se ha utilizado”.

Por último, opinó sobre la actualidad de la provincia y dijo que la ve “en una situación compleja en la gestión del estado fundamentalmente”. “Más allá de las complejidades económicas, la veo en una situación de complejidad en lo que es gestionar el estado, llevar adelante la maquinaria del estado diariamente y después la veo con algunos problemas estructurales que no hemos podido resolver o no quisimos resolver cuando teníamos margen para resolverlo y preferimos poner la mirada para otras cosas”.