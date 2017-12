Conformación del bloque peronista en el Senado

El próximo 10 de diciembre deberán quedar conformados los bloques de la renovada Cámara de Senadores de la Nación y la incertidumbre se instaló respecto de la disputa que mantienen el líder de la mayoría opositora, Miguel Pichetto (Río Negro), y el sector kirchnerista, que pretende darle al PJ un perfil opositor más contestatario.

Este sector le habría comunicado, durante la última reunión de bloque, a los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner que deberán armar un bloque propio porque no hay lugar para que la ex presidenta se integre en la bancada que conducirá el rionegrino y que dejará de denominarse PJ-FPV, dejando de lado el sello que supieron construir Néstor Kirchner y su esposa.

Consultado sobre la postura que tomará ante esta situación, el senador Dalmacio Mera evitó polemizar pero dejó en claro que él ya tomó la decisión de integrar dicho bloque parlamentario. “Nosotros hicimos una presentación para conformar el bloque justicialista, me plantearon la posibilidad de conformarlo y yo firmé para esa conformación. No sé quiénes terminarán integrándolo pero yo voy a ser parte de este bloque”, sentenció.

Diputados provinciales

Respecto de las posibles alianzas que podrían darse en la Cámara de Diputados de la Provincia para elegir la conducción de esta, Mera prefirió no sumarse al debate e indicó que la diputada que responde a su sector, Macarena Herrera, tendrá libertad para tomar la decisión que le parezca correcta. “Tengo una costumbre de no meterme en la votación de los diputados, salvo cuando me piden alguna opinión, pero no soy de las personas que ordena a nadie por más que trabajemos en un esquema común que es lo que tienen que hacer”.