La respuesta de Luciana Salazar cuando le preguntaron si Redrado es el padre biológico de Matilda

Luciana Salazar hizo estallar una bomba con una serie de mensajes en los que trató a Martín Redrado de mentiroso. Lo increpó para que le dijera una verdad, oculta hasta ahora, a sus hijos y a la sociedad.

Esas frases misteriosas dieron mucho que pensar. ¿Qué es lo que el economista tiene que confesar? Una de las teorías que muchos pensaron al leer los mensajes fue que Redrado podría ser el padre de Matilda, la hijita de Luli, que está a punto de nacer.

La modelo no confirma ni desmiente esta versión. El domingo, una amiga íntima suya no quiso hablar sobre ese tema. En diálogo con Ponele la firma indicó que no le correspondía a ella decirlo. Dejó un manto de duda al respecto.

Ahora, Luciana comentó sobre el tema en Twitter. El periodista Lio Pecoraro le escribió para decirle que ni Redrado ni ella contaban todo. "A él se le pregunta si es el padre biológico de Matilda, tal cual te pregunté anoche a vos y al igual que vos NO va a hablar del tema", le dijo él.

La respuesta de ella fue en la misma línea del misterio: "Bueno, quedara así. Me pone mal que él sabe que esto me lastima, pero en fin, soy lo suficientemente fuerte para bancármelo, aunque sea muy injusto vivirlo en estos días. Pero la vida es sabia y recompensa a quien obra bien --".

Por ahora, no contesta concretamente la pregunta. ¿Redrado es el papá de Matilda?

Fuente: TN Show