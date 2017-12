La lluvia trajo alivio en algunos sectores pero ocasionó problemas en el interior

La lluvia que cayó desde el viernes en la provincia trajo alivio para algunos sectores y problemas en otros. El principal beneficio fue que ayudó a extinguir el fuego desatado en la cumbre del Ambato. No obstante, en Capayán y Recreo el agua afectó a decenas de familias, donde el granizo agujereó techos, volteó árboles, dejando familias a la intemperie.

Según las mediciones dadas por el Observatorio del Clima, en la ciudad, cayeron 22 milímetros; en Sumalao, 25,3 mientras que en Recreo (La Paz) se registraron 41,5 milímetros desde el viernes y hasta ayer. En tanto, para hoy se espera una leve mejora y el martes vientos de velocidades moderadas a altas.

El agua y el granizo afectaron La Guardia, Casa de Piedra y Esquiú. Los vecinos cortaron Ruta 60 el domingo en horas de la mañana. Es que, pese a la ayuda del municipio y de la provincia, la situación para todos fue desesperante. Según explicaron, el granizo destruyó techos y el agua desmoronó viviendas. Muchas familias se sintieron más seguras afuera que dentro de su casa, mientras el agua siguió cayendo.

A esta situación se les sumó dos días sin energía eléctrica.

En Recreo, el problema del agua potable subsiste y se agravó con la lluvia que afectó la planta potabilizadora.

Por todos los inconvenientes, desde Recreo debieron solicitar ayuda a el Ejército, no sólo para que ayuden a llevar colaboraciones a la gente que quedó anegada, sino también para reparar y reconectar servicios básicos.

Por el momento y porque se trabaja sobre la urgencia, no se conoce un dato exacto de cuántas viviendas fueron afectadas. Tampoco cuánto tiempo llevará reparar las viviendas y arreglar calles y caminos que quedaron perdidos bajo el agua.

La lluvia, también afectó a localidades de Ambato y Paclín. En estos lugares y debido a que no hay cómo medir el clima, solo se estima que cayó más agua que en La Paz. No obstante, y debido a que se trata de otro tipo de construcciones, el daño no fue tanto como en el sur de la provincia.

Fuego extinguido luego de 14 días

Cristian Velárdez, responsable de la Brigada de Incendios Forestales, confirmó que gracias la lluvia el incendio en el cerro Ambato se extinguió.

En total, las hectáreas que consumió fueron 30 mil, devastando prácticamente toda la cumbre desde San Pedro de Capayán hasta La Rioja.

Las primeras consecuencias las sufrieron los habitantes de Chumbicha, donde las cenizas bajaron por la ladera y ensuciaron el agua del río de dónde filtran el agua para beber.

En tanto, se estima que en los próximos meses haya problemas con animales y también con el agua en otras localidades.