Colombo descartó que diputados del FCyS Cambiemos estén en otra sintonía política

La presidenta del bloque de diputados del FCS-Cambiemos, Marita Colombo, habló sobre la sección preparatoria del próximo jueves donde se elegirá al nuevo presidente de la Cámara baja y se mostró confiada en que los representantes parlamentarios que integran la alianza FCyS - Cambiemos priorizan el rol de oposición por el cual accedieron a su banca. En la sesión especial también asumirán los diputados que fueron electos en la elecciones generales del pasado 22 de octubre. En diálogo con LA UNION, la diputada destacó la autonomía de funcionamiento que tiene tanto la UCR, Coalición Cívica y el PRO, y apeló a que en el marco de los acuerdos legislativos para el ejercicio 2018, los legisladores que conforman este espacio político busquen preservar el Frente Cambiemos por arriba de cualquier otro interés sectorial o partidario.

“Creo que en este momento todo lo que se dice o se deja de decir respecto a quién presidirá la Cámara responde al armado de conjeturas varias y especulaciones, en un tiempo sensible políticamente, el Gobierno tiene la intención de dividirnos a quienes somos la oposición”, afirmó la diputada en alusión a las declaraciones realizadas días atrás por el diputado del PRO Carlos Molina quien habló de posible acuerdos parlamentarios con el oficialismo en pos de una supuesta gobernabilidad.

“Carlos Molina integra el bloque desde el 2015 tenemos una relación cordial que nos caracteriza por formar parte de un mismo espacio político. Y tiene una gran responsabilidad por ser la fuerza política por la cual surgió el Presidente de la República (Mauricio Macri). Considero que como integrantes del FCyS - Cambiemos tenemos que sostener el proyecto y espero que todos seamos capaces de generar la mayoría para que los proyectos políticos nacionales que tiene incidencia en Catamarca avancen”, expresó.

Además aseguró que con el diputado Molina se trabaja con los mismos objetivos, “Tanto la gente del PRO como la del radicalismo tienen un mandato que respetar y descarto que pueda haber algún diputado de nuestra alianza que esté en otra sintonía política. El gobierno debería esperar que nos reunamos primero antes de poner dudas. Debemos buscar alianzas existen, hay bloques que son la oposición, uno de ellos ha surgido de las disidencias del propio oficialismo asumiendo un rol de oposición y después estamos nosotros en base a este panorama se darán los acuerdos o el consenso generalizado”, manifestó Colombo.

Sin mayoría ...

La legisladora dijo que no se puede desconocer o restar importancia a la designación del presidente de la Cámara de Diputados por los acuerdos que se podrán arribar, ya que quien llegue necesitará sí o sí de ellos, teniendo en cuenta que el FJV y el FCyS, no tienen mayoría.

“La importancia que se le asigna a quien va a presidir la Cámara, tendrá que ver quizás con que llega con el apoyo de la mitad más uno de los diputados, y eso después se trasladará al funcionamiento de las sesiones, y sin duda al éxito o no de las iniciativas legislativas sumado al posterior trabajo de las comisiones. Habrá que analizar entonces cómo quedará conformada la mayoría” opinó.

Unidad Ciudadana

Por otra parte, Colombo insistió en que quienes fueron votados para ser oposición deben respetar el mandato de le dio la gente.

“En mi opinión personal los sectores que actualmente somos oposición en Diputados en este caso el FCyS- Cambiemos y también el Frente de Unidad Ciudadana debemos respetar el rol que se nos asignó. No he cruzado palabra con el referente de Unidad Ciudadana (Hugo) Ávila, solo me limito a analizar objetivamente que quienes somos oposición en la cámara y fuimos votados así en la última elección debemos respetar la voluntad popular”, sentenció la legisladora.

Candidatura de Ríos

Consultada respecto a la decisión del intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos (FCyS- Cambiemos) de competir en 2019 por la candidatura a Gobernador, la diputada dijo que habrá que esperar cómo se desarrolla todo el proceso y que seguramente podrán surgir otros candidatos que también tengan aspiraciones y quieran competir para recuperar la administración provincial.