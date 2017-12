La empresa de energía elevará al ENRE nuevo cuadro de aumento de luz para su aprobación

El presidente de la EC SAPEM Raúl Barot, en diálogo con la prensa confirmó que se elevará al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRE) el nuevo cuadro de aumento tarifario para su aprobación mediante la audiencia pública fijada para el próximo 28 de diciembre.

“En la consulta pública solicitamos el llamado a la revisión de la tarifa integral que corresponde al valor agregado de distribución que es el componente de jurisdicción provincial. Lo que es jurisdicción nacional, hoy (por ayer) desde el gobierno nacional se publicó tanto la tarifa de transporte, como la actualización del precio mayorista que impacta a partir del 1 de diciembre. Y nosotros elevaremos ese cuadro tarifario al ente provincial para su aprobación y el traslado de ese costo a la factura de energía”, explicó el funcionario.

En ese contexto, Barot dijo que aún no tienen precisiones de cuanto será el porcentaje de incremento y estimó que de aprobarse recién impactará la tarifa del próximo año.

“Incremento habrá, no establecemos nosotros el porcentaje de incremento, sino que en la revisión de la tarifa integral se da a conocer todos los costos que tiene la distribuidora, cuáles son las ampliaciones del sistema que van a tener en lo que es baja y media tensión. Y a partir de ahí se establece cuál va ser el precio que va a corresponder al valor de distribución”, detalló.

Y dijo que aún no tiene precisiones de cómo impactará en Catamarca el aumento a nivel nacional. “No tenemos esa precisión pero sí hay un incremento en el costo de energía, ahora de un 25% y a partir de febrero un 15% más, por una actualización de los precios de transporte. No se traslada en la factura del usuario porque lo que hacemos es mandar al ente provincial para que apruebe el cuadro tarifario a partir del 1 diciembre”, manifestó finalmente el presidente de la empresa estatal.

Revisión del dinero mal cobrado

Por otra parte, Barot se refirió a la resolución que emitió el ENRE, mediante la cual ordena a la EC SAPEM devolver el dinero a aquellos usuarios a quienes se les cobró de más en la factura de luz. Respecto a este punto, el funcionario dijo que la empresa de energía presentó un recurso administrativo solicitando al ente regulador que revean la resolución dictada.

“Solicitando que revean algunos puntos de la resolución en el que no coincidíamos. Entre 5 y 8 millones de pesos es lo que tendríamos que devolver, según la resolución emitida en base a la auditoria del ENRE. Lo que nosotros decíamos es que entre los ajustes y el nuevo cuadro tarifario que nos mandaron había diferencias positivas y negativas por esa razón solicitamos que revisen la resolución”, afirmó. Al tiempo que sostuvo que tal medida correspondería, en principio, que lo resuelva el ENRE y no descartó que en caso de que eso no ocurriera, podría interceder el poder Ejecutivo.