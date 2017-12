Familiares de Celeste marcharon pidiendo justicia y la tenencia de sus sobrinas

En mañana de ayer, los familiares y amigos de Celeste Silva marcharon con carteles por las calles de la ciudad, pidiendo justicia para su hermana y sus sobrinas.

El pasado lunes, Celeste y su bebé de un año y dos meses, de nombre Gonzalo, murieron calcinados en la humilde casilla, a la que su pareja Jorge Burgos le prendió fuego.

Verónica, hermana de Celeste, en diálogo con LA UNION contó el motivo de la manifestación y pidió a la justicia que proteja a los testigos del caso, quienes fueron amenazados. (ver recuadro)

Poco después de las 9.00 de la mañana, la columna se encaminó por calle Salta, con carteles en sus manos. Más de veinte personas caminaron reclamando justicia por el horrendo crimen de la madre y su hijo.

Con leyendas como “Justicia por Celeste”, los manifestantes recorrieron la calle Salta hasta República y luego se detuvieron frente a casa de Gobierno, donde volvieron a reiterar su pedido.

“Solo pedimos que se haga justicia. Que no lo dejen libre a este hdp que mató a mi hermana y a mi sobrino. Porque ahora lo quieren es hacer creer que estaba drogado, por eso no sabía lo que hacía”, expresó la joven.

Pedido

Luego de manifestarse, la hermana de Celeste junto a su familia, se dirigió al Juzgado de menores. Ahí fue recibida por el juez Fabricio Gershani Quesada, a quien le pidieron la tenencia de las otras dos hijas de Celeste. El magistrado las recibió y les explicó que quien dio en custodia a las niñas a sus padres no había sido la Justicia, puesto que las pequeñas estaban a cargo de Desarrollo Social. Seguidamente, la familia se retiró y manifestó su intención de marchar otra vez para pedir que las niñas sean dadas en custodia a su abuela materna, quien según ellos, siempre cuidaron y velaron por las criaturas.

“La familia de Burgos amenazó con matar a los testigos”

En diálogo con este medio, Verónica contó que a la convocatoria habían faltado varias vecinas y hasta el joven que rescató a las otras dos hijas de Celeste del incendio, por miedo a las amenazas que supuestamente le profirieron las hermanas de Burgos. “La familia de Burgos amenazó con matar a los testigos. Unas de las vecinas me contó que está con miedo porque estas mujeres las cruzaron en la calle y le dijeron que si ella hablaba y decía que su hermano -por Jorge Burgos- era el culpable del incendio, la iban a golpear y matar”, relató la hermana de Celeste.

Sin embargo, la vecina no fue la única víctima de las amenazas, según la entrevistada. El adolescente de 16 años que rescató a las niñas cuando la casa estaba envuelta en llamas, se acercó a la vivienda de Verónica y le manifestó que no podía apoyarla con su presencia en la marcha, porque también lo habían amenazado de muerte. “Lo esperaron cerca de su casa y le dijeron que Burgos es inocente y que si él se presenta a declarar ante el fiscal, lo van a matar a él y a su familia. La gente está con miedo, por eso hoy no nos acompañaron tantos vecinos”, precisó la joven.

En cuanto a la denuncia sobre las amenazas, las fuentes judiciales consultadas informaron que hasta el momento, no fueron realizadas formalmente.