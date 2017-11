Jorge Burgos se sentó ante el fiscal pero no declaró por el crimen de su pareja y su hijo

Tal como estaba previsto, en la mañana de ayer, Jorge Luis Burgos, acusado de provocar el incendio, el lunes a la madrugada, en una humilde casilla en el que perdió la vida María Celeste Silva y el menor de sus tres hijos, Gonzalo Burgos, fue llevado ante el fiscal Luis Baracat, para dar su versión sobre el fatal hecho del que se lo acusa.

La audiencia se llevó a cabo en el tercer piso de la fiscalía de calle Junín al 600, a las 9.00 de la mañana.

Trasladado por la fuerza pública, Burgos junto a su abogado defensor, Dr. Pablo Vera Aráoz, escucharon la imputación puesta por el fiscal y las pruebas obrantes en la causa en su contra. Seguidamente, Baracat le dio la palabra para que hiciera uso de su derecho de defensa y contara su versión en relación al hecho. Sin embargo, el imputado prefirió no hablar. Concluido el trámite procesal, Burgos fue nuevamente trasladado a la seccional policial donde continuará detenido.

Imputación

En relación a las pruebas obrantes en la causa, el fiscal Luis Baracat entendió que cuenta con los elementos suficientes que acreditan la posibilidad de que Luis Burgos sea el autor del terrible hecho. En base a ello, calificó su accionar -en forma genérica- como “homicidio triplemente calificado por mediar una relación de pareja, por alevosía y por femicidio” previsto y penado en el artículo 80 Inc. 1, 2 y 11 en función del art. 79 del Código Penal de la República Argentina.

“Homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía” Art. 80 y 79 Inc. 1 y 2 del CPP y “Homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa”, dos hechos. Esta última imputación es por haber intentado matar en el incendio a las dos hijas de Celeste, de 5 y 6 años, cuyo desenlace fue interrumpido por el adolescente de 16 años, que ingresó a la pieza en llamas y rescató a las niñas, poniendo en riesgo su propia vida.

En todos los casos, los delitos de los que se lo acusa a Burgos, como autor, prevén una pena de prisión perpetua. Ahora resta esperar que el fiscal le solicite al juez de garantía la audiencia de control de detención, donde se conocerá si Burgos recupera la libertad o seguirá detenido, esta vez en el penal, hasta tanto se desarrolle el juicio en su contra.

El caso

El hecho sucedió el lunes a las 3.30 de la madrugada, cuando -según la imputación- Jorge Burgos llegó a la humilde casa de su pareja María Celeste Silva, donde convivía con su hijo Gonzalo Burgos y otras dos hijas de 5 y 6 años y le prendió fuego a la estructura. A consecuencia de ello, Celeste y Gonzalo, fallecieron. Sus cuerpos fueron hallados por la policía abrazados en la cama totalmente calcinados.

“El autor es una ex pareja de la víctima, pero no es Burgos”

Así lo refirió el abogado, Pablo Vera Aráoz, defensor de Jorge Luis Burgos, a la salida de fiscalía, tras haber acompañado a su asistido en la audiencia de declaración de imputado.

“Le pedimos a nuestro asistido que no declare hoy. Recién ahora podemos acceder al expediente y tenemos que leerlo para crear nuestro plan de defensa. Conocer las pruebas que lo incumplan y saber por qué acusan de un delito tan grave a nuestro asistido, en que se basan para una imputación tan fuerte”, dijo el letrado al dialogar con LA UNION. Asimismo, manifestó que si bien están armando con sus colegas del estudio la estrategia de defensa, el letrado adelantó, “sospechamos de la supuesta participación de otra persona. De una persona que mantuvo anteriormente una relación afectiva con la víctima, una ex pareja que no es Burgos”.

Agregando “Jorge está atravesando un shock emocional por el fallecimiento de su hijo y su pareja. Por eso no hemos podido extendernos en las charlas con él, pero no asume y ni reconoce ser el autor del hecho”, finalizó.