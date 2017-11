La gobernadora Corpacci entregó viviendas rurales en El Rodeo

La gobernadora Lucía Corpacci entregó nueve viviendas rurales productivas en la villa veraniega de El Rodeo, departamento Ambato. Las casas fueron construidas por la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Social que conduce Fidel Sáenz.

La mandataria fue recibida por el intendente de ese municipio, Armando Seco, quien le entregó el Decreto de Huésped de Honor. También estuvieron presentes el senador departamental, Edgardo Seco y la diputada electa Mónica Salazar, entre otras autoridades.

Según se informó las viviendas entregadas cuentan con dimensiones amplias que exige el lugar, dos dormitorios, baño, salón comedor, lavadero y chimenea.

Por su parte, el secretario de la Vivienda destacó el trabajo que se viene realizando el Gobierno provincial en materia de soluciones habitacionales para los catamarqueños.

Subrayó que recientemente se construyeron además de las nueve viviendas rurales, seis mejoramientos habitacionales.

El acto se realizó en una de las viviendas, a orillas de la Ruta Provincial Nº 4.

“Por sobre todas las cosas quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles”, dijo Corpacci, en reconocimiento al acompañamiento de la comunidad.

Tras desearles que tengan “una buena temporada turística”, la mandataria recordó que la entrega de viviendas es “uno de los actos más hermosos del Gobierno”.

“Son viviendas preciosas, que están pensadas especialmente para la gente del interior provincial”, por lo cual “son más amplias y tienen una tipología distinta”, observó.

Más construcciones

Durante su discurso, la jefa de Estado sostuvo que “cuando los veo siento mucha satisfacción de haber podido lograr estas cosas, y también siento cierta tristeza, porque probablemente no podamos hacer más viviendas como esta. Vamos a seguir haciendo viviendas, pero con tipología distinta, porque los fondos no son los mismos que llegaban antes, porque el presupuesto que tenemos para viviendas es muy distinto, porque la Provincia se tiene que hacer cargo del 30 por ciento de lo que cuesta cada vivienda, cosa que antes no sucedía; y eso nos va recortando las posibilidades... pero vamos a seguir, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio”.

“Llegó un momento en que inaugurábamos tantas viviendas que me parece que no se dimensionaba lo que era entregar una casa, el costo que tiene y lo que significa para alguien que la recibe”, señaló la Gobernadora, quien deseó finalmente a los nuevos propietarios que disfruten de sus hogares y compartan en ellos unas felices fiestas.