Argentina ofrece actualmente créditos hipotecarios 100% en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo, ajustadas por inflación diaria) con tasas que oscilan entre 6% TNA (Banco Nación) y más de 15% TNA (bancos privados). Las […]
Top Stories
Popular Posts
Trending Posts
Recent Posts
Editors Choice
Préstamos con CBU vs CVU: diferencias y qué conviene
CBU (Clave Bancaria Uniforme) y CVU (Clave Virtual Uniforme) son códigos de 22 dígitos que funcionan como “DNI de cuentas” en Argentina, pero operan en ecosistemas radicalmente distintos. El CBU pertenece […]
Préstamos personales online: cuáles se aprueban en minutos
Argentina ofrece actualmente nueve plataformas de crédito que aprueban préstamos en minutos (15-60 segundos), transformando el acceso al financiamiento personal. Moni lidera en velocidad (acreditación en 15 minutos), Naranja X […]
Cómo invertir en dólares desde Argentina sin comprar dólar billete
Argentina ofrece nueve métodos legales distintos para acceder a dólares digitales e inversiones dolarizadas sin comprar billetes físicos en enero de 2026. El entorno regulatorio evolucionó significativamente: el levantamiento parcial […]
Fintech en Argentina: Mercado Pago, Ualá, Naranja X – comparativa completa
Argentina enfrenta una transformación digital sin precedentes en su sistema financiero. Tres plataformas dominan actualmente el mercado de billeteras virtuales y fintech: Mercado Pago (68 millones de usuarios regionales), Ualá (8 millones […]
Préstamos ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto se puede pedir
A enero de 2026, la situación de “préstamos ANSES” requiere importante aclaración: el ANSES no otorga créditos directos actualmente (fueron suspendidos en 2025). Sin embargo, existen dos realidades […]
Cómo salir del Veraz legalmente y sin gestores
Salir del Veraz sin contratar gestores costosos es completamente viable en Argentina 2026. El proceso es 100% online, totalmente gratis, y tarda 5-10 días hábiles. La clave está […]
Plazo fijo vs dólar vs fondos comunes: dónde conviene invertir hoy
A enero de 2026, Argentina ofrece tres opciones de inversión radicalmente distintas que apelan a perfiles diferentes de inversores. La selección correcta depende de una premisa crítica: ¿cuánto crecerá […]
Tarjetas de crédito sin mantenimiento: cuáles existen y cómo solicitarlas
A enero de 2026, existen más opciones que nunca para obtener tarjetas de crédito sin costo de mantenimiento en Argentina. La competencia entre bancos tradicionales y neobancos ha […]
Créditos personales en Argentina: requisitos, tasas y bancos que convienen en 2026
A enero de 2026, el mercado de créditos personales en Argentina ofrece múltiples alternativas con importantes variaciones en tasas de interés y condiciones. Mientras que los créditos personales […]