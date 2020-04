Cano: “Va a ser duro si no seguimos jugando, pero ojalá que si se da sea para bien”

Aún no hay certeza de cuándo volverá el fútbol, los jugadores siguen entrenando como pueden a la espera de retomar. El que habló del párate fue el centrocampista chacarero Gabriel Cano, jugador de San Martín: "Todos extrañamos un poco el fútbol, estamos esperano que vuelva todo a la normalidad".

Cómo vienen siendo los días en cuarentena: "Nos dieron una rutina para que hagamos en casa, uno busca la forma de hacerlo en su casa y al no tener los materiales se lo hace a criterio de uno. Todos están trabajando en sus casas. No es lo mismo, nos gustaría estar en el entrenamiento pero no se puede y lo importante ahora es cuidarse".

Aún no hay definición de lo que pasará con el Regional Federal Amateur: "Estamos al tanto de los rumores que corren pero aún no sabemos lo que pasará. Los chicos estamos esperanzados en volver a jugar pero es complicado. Uno siempre mantiene las espernzas, veníamos en alza en el torneo, justo pasó que perdimos a un compañero, fue un duro golpe, a raíz de eso se cortó toda comunicación con los muchachos".

El lunes pasado se cumplió un mes de fallecimiento de Mauricio Chávez, compañero de equipo de Cano y amigo en la vida: "Ya es un mes que no está nuestro querido amigo. Es un golpe duro para todos, se hace muy dificíl, con esto de la cuarentena y con lo que no podemos hacer nuestras cosas hace que todavía no caiga". Y agregó: "Hay que tratar de salir adelante, de acompañar a la familia en este momento tan duro. Por ahí uno ve los videos, fotos de ´Rulo´ y es de no creer lo que pasó".

Habló del grupo: "Con esta cuarentena no hizo que nos alejemos un poco, va a ser muy dificíl levantar el grupo cuando vuelvamos. Es un golpe muy duro para todo el fútbol catamarqueño. Sin dudas, en este último tiempo Mauricio fue uno de los mejores centrales de Catamarca, venía en alza, era un titular indiscutido. Tuvo la mala suerte que le tocó a él. Va a ser complicado afrontar los partidos con Mauricio".

Con todos los pronosticos, la posibilidad más fuerte es que se de por terminado esl Regional: “Si eso se da, va a ser duro para nosotros porque hay chicos que viven de eso, que lo toman muy en serio y ya sea poco o mucho lo que le da el club es un ingreso importante”.

Siguió: “Va a ser duro que no se juegue, vamos a perder ritmo. A esto lo tomamos como un trabajo. Tanto sacrificio que hicimos y con esto uno se resigna y se pregunta ´¿Para qué tanto sacrifico en vano?´, estaría bueno que se juegue pero parece que no se volverá y vamos a tener que asumirlo y ojalá que si no se vuelve a jugar sea para bien teniendo en cuenta todo lo que se está viviendo con esta pandemia”.