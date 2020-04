Se suspendieron los premios "Firpo" y Romero deberá esperar

La Unión de Periodistas de Boxeo de Argentina (UPERBOX) postergó con fecha a confirmar la fiesta de los Premios “Firpo 2019”, que estaba anunciada para el próximo 18 de mayo en el Salón de eventos Diquint, en CABA.

La medida, obedece a la cuarentena establecida por el gobierno nacional por la pandemia del Covid-19, que azota al país y al mundo.

La campeona Argentina y Sudamericana de la categoría Supergallo, la catamarqueña radicada en Córdoba, Nazarena “Capricho” Romero, integra la terna Revelación conjuntamente con los púgiles Kevin Muñoz y José Acevedo.

En la premiación se concederán los "Firpo de Plata", que reconocerá a los ganadores de cada categoría y el "Firpo de Oro", al considerado Mejor Boxeador del año. Además, la UPERBOX incluyó el rubro “Mejor DT del Año”.

Los Premios "Firpo" festejan en 2020 sus 25 años de vida, motivo por lo cual se prevé una fiesta especial, donde también se premiará al Mejor Amateur, Mejor KO, Mejor Pelea y al Más ganador del "Firpo de Oro" de estos 25 años, y se concederá una distinción a su primer ganador.

LAS TERNAS

Las ternas seleccionadas son las siguientes:

MEJOR PÚGIL EN EL CAMPO MUNDIAL (Títulos mundiales):

Daniela Bermúdez – Brian Castaño – Yesica Bopp

MEJOR PÚGIL A NIVEL INTERNACIONAL (Títulos regionales, peleas internacionales, Eliminatorias):

Agustín Gauto – Fernando Martínez – Jeremías Ponce

MEJOR PÚGIL A NIVEL NACIONAL:

Agustín Gauto – Gustavo Lemos – Francisco Torres

MEJOR BOXEADORA:

Marcela Acuña – Evelyn Bermúdez – Cecilia Román

REVELACIÓN:

José Acevedo – Kevin Muñoz – NAZARENA ROMERO

MEJOR AMATEUR:

Ramón Quiroga – Leonela Sánchez – Francisco Verón

MEJOR K.O.:

Agustín Gauto (a Kenny Cano) – Kevin Muñoz (a Pablo Paz) – Eric Sambrán (a Cristian Méndez)

MEJOR PELEA:

Mauro Blanc vs. Miguel Maciel – José Acevedo vs. Javier Clavero – Marcos Escudero vs. Elio Trosch

DIRECTOR TÉCNICO DEL AÑO:

Fernando Albelo – Carlos Castaño – Hernán Gauto

HIDALGUÍA DEPORTIVA:

Fernando Battaglia – Sergio Carabajal – Vanesa Taborda