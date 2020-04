La emotiva carta de un periodista, recordando al "Rulo" Chávez

Ayer, se cumplió un mes del fallecimiento del joven futbolista, Mauricio "Rulo" Chávez, jugador de San Martín de El Bañado, muy querido en Las Chacras y que trajo consternación a todo el fútbol catamarqueño. Para recordarlo, el experimentado periodista deportivo, Juan Lencina, escribió una emotiva carta que se hizo viral.

El escrito fue publicado por el medio Botineros Diario donde se desempeña Lencina, que también tiene una amplia trayectoria trabajando en Radio Valle Viejo. Casualmente, Lencina fue el que le hizo la última nota dada por el jugador unos días antes de su deceso. Fue luego del encuentro entre San Martín y Policial, donde terminó en empate y le sirvió al "Santo" para clasificar a la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur.

El jugador siempre se identificó con San Martín, donde él y toda su familia son hinchas del "Santo" y Chávez más allá de ser conocido como "Rulo" era conocido como "el jugador hincha", ya que llegó a defender los colores de sus amores dentro del campo de juego.

El escrito de Juan Lencina

EL COVOCADO DE DIOS

Hace un mes, el dolor y la tristeza nos calaba hasta lo más profundo de nuestros corazones, y sólo nos hacíamos una y mil veces la misma pregunta, ¿Por qué?¿Por qué señor?.

Con el paso de los días me di cuenta del único por qué. Dios necesitaba en su equipo un jugador que tenga garra, que tenga corazón, que en cada pelota ponga el alma, y si era necesario hasta su propia vida. Por eso te eligió, por eso te llevó con Él, Rulito querido.

Y para que no queden dudas, en tu último partido terrenal te dio la posibilidad que te fueras aplaudido por los tuyos y los de afuera; que fueras la figura y no de un partido más, sino de un gran compromiso de tu "santo" querido. Con un estadio lleno, y tus hinchas siendo testigos de una tarde que no olvidarán jamás, porque sin decirles adios, sólo jugando como lo hacías siempre les marcaste eternamente cuánto amor sentías por esa camiseta.

Te fuiste desbordante de alegría ,¡Y no era para menos!.

Te esperé pacientemente en la puerta del vestuario para pedirte una nota. Eras la figura, ¡Cómo no hacerlo! Y con la humildad de siempre me dijiste: "Sí, por supuesto". Casi no hacía falta preguntarte nada, estabas tan feliz que querías contar todo; que eras jugador, que eras hincha, que estabas contento por la clasificación, el por qué no quisiste el cambio durante el partido, que alguien por allí dijo que sólo podías jugar en San Martín, y con una enorme sonrisa respondiste:"A mí con eso me basta", que hacía una semana había nacido tu hijita. Tantas emociones no cabían en tu cuerpo.

Nos despedimos, te agradecí y me quedé pensando que mi trabajo, como desde hace 23 años (haciendo notas a los jugadores), estaba terminado. Pero no, Aún faltaba algo; guardarla con mucho respeto y admiración, porque fue la última nota a un gran jugador, a un gran hijo, a una gran persona, nada más ni nada menos que al convocado por Dios.

Q.E.P.D. Rulito Querido

_Juan Enrique Lencina_