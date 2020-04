Se reúne el Gabinete Económico para analizar el programa de asistencia al trabajo

AddThis Sharing Buttons

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocó para hoy a las 10, en la Casa de Gobierno, a una nueva reunión del Gabinete Económico, para analizar la marcha del programa de Asistencia al Trabajo (ATP), destinado al pago de salarios de las empresas, para revitalizar a las pymes en el marco de la crisis del coronavirus, informaron a Télam fuentes oficiales.

Las fuentes dijeron que, entre los temas agendados, "están la puesta en marcha de programa ATP de asistencia al trabajo y la producción para las pymes y empresas de todo tamaño y, también, continuar con ayuda estatal en la emergencia por la pandemia".

El Gabinete Económico se reunirá en el despacho de Cafiero, desde las 10, y asistirán la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, como así también el titular del Banco Central, Miguel Pesce; y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Ayer, las empresas comenzaron a inscribirse en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que contempla ayudas en el pago de salarios de los trabajadores, la postergación y/o eximición del pago de contribuciones patronales y la extensión del seguro de desempleo.

El programa ATP fue creado por el DNU 332/2020, y busca cuidar las fuentes de trabajo en medio de la crisis por las restricciones impuestas a la circulación para frenar la propagación del Covid-19.

Novedades en la Unidad de Coordinación

La Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública, que formulará recomendaciones respecto del aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus en el país, que encabeza el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estará integrada por los titulares de las carteras de Salud, de Interior, de Desarrollo Productivo, de Economía, de Trabajo y de Relaciones Exteriores.

Así lo dispuso el jefe de Gabinete en la decisión administrativa 497/2020, publicada hoy en el Boletin Oficial, a través de la cual suma a la unidad a los ministros Ginés González García (Salud), Eduardo de Pedro (Interior), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Felipe Solá (Cancillería).

Entre las propuestas y recomendaciones que puede adoptar la Unidad, la decisión administrativa de Cafiero indica "la necesidad o conveniencia de ampliar o reducir las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, en función de la dinámica de la situación epidemiológica.

También deberá decidir sobre "las solicitudes formuladas por los gobernadores o las gobernadoras de provincias o el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes a exceptuar del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular al personal afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas".

Además, podrá "efectuar propuestas para el jefe de Gabinete" acerca de medidas que considere "conducentes con el fin de lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos sanitarios para mitigar la propagación de Covid-19".

La norma indica también que la unidad "se reunirá a requerimiento" del jefe de Gabinete "a través de la modalidad que este estime conveniente" y en cada reunión se realizará un acta en la que "se consignarán los informes técnicos acompañados por cada uno de sus miembros a la reunión y de los informes elaborados por otros organismos o jurisdicciones, a requerimiento de la referida Unidad o de alguno de sus miembros".

Fuente. Telám