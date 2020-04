Luis Polti ratificó su accionar contra la empleada municipal

Lejos de dar marcha atrás con las sanciones a la empleada municipal que le solicitó la entrega de objetos de protección contra el COVID-19, el intendente de Recreo, Luis Polti, ratificó los días de suspensión sin goce de haberes para María Paula Nieto -dijo que incluso podría haber una sanción mayor-, justificó su reacción y, además, dijo que la denunciará penalmente.

En diálogo con una radio de Recreo, el jefe comunal negó haber tratado de manera prepotente a Nieto, a pesar que el audio que se viralizó no coincide con su versión. “Ella es la que me grita a mí, me falta el respeto y la noche anterior me faltó el respeto como intendente. Como se la citó volvió a hacerse la mala e incurrió en el peor delito que pudo haber incurrido, que es grabarme. Porque hay una ley que nos ampara que dice que no nos pueden grabar”, indicó.

“Ella cree que los medios provinciales le están haciendo bien y, al contrario, le están haciendo mal porque de ahí estoy sacando todo para iniciarle una acción penal porque ella no puede hacer eso”, añadió, tras señalar que Nieto es una empleada conflictiva que tiene varios apercibimientos porque se molestó porque “estaba acostumbrada a no venir a trabajar”. Además, negó haber ejercido violencia de género e incluso dijo que “el único que sufrió violencia de género acá soy yo por todas las cosas que ella me dice, porque en todo momento me grita” y añadió que Nieto ahora “sale haciéndose la víctima”.

Ayer, la noticia llegó a los medios nacionales que se hicieron eco del hecho y reprocharon el accionar de Polti.