Páez: “Decidí inclinarme por el boxeo porque vi que puedo tener futuro en él”

El joven Agustín Páez, de Nueva Coneta, seguirá su carrera como boxeador luego de un paso por el fútbol en las Inferiores de Atlético Tucumán. El púgil de 15 años, se decidió que deporte llevará a cabo y se inclinó por el boxeo donde se puso como objetivo los Juegos “Evita”.

En los últimos meses, estuvo en Atlético Tucumán pero se volvió a su Nueva Coneta natal y se enfocó de lleno en el boxeo.

En diálogo con RINGCATAMARCA.COM, expresó la razón del por qué dejó el fútbol y afirmó cuáles son los objetivos de acá en adelante.

Volviste a la práctica del boxeo, ¿Qué te decidió regresar a esta disciplina?

-Volví porque me veo que tengo más futuro en el boxeo y me veo con muchas ganas de llegar lejos en esta disciplina. aparte había muchos chicos en la Institución que pelean por un lugar.

¿Cuál es la diferencia entre jugar al fútbol y el boxeo?

-En que en el ring estás solo y en el fútbol es un deporte de conjunto, que tus compañeros te pueden ayudar. Pero el sacrificio es casi el mismo si quieres llegar a algo.

¿Qué te dijo tu familia con la decisión que tomaste?

-Que si me gusta el boxeo que haga eso y le meta “pata” nomás. Me dieron su total apoyo.

¿Cuáles van a ser los pasos a seguir en esta disciplina?

-Estaba preparándome para los “Evita” 2020, si Dios quiere, pero con esto del coronavirus se paró todo. Ya veremos lo que viene.

¿Quién es tu entrenador actualmente?

-Estoy entrenando en el gimnasio “Elvis Boxing” con los entrenadores Joel y Daniel Corzo, que me recibieron en su casa y quieren apostar a mi carrera, les estoy muy agradecido por la oportunidad“

¿A quién admirás en el boxeo y en fútbol?

-En boxeo, admiro mucho a Pablo “Pacman” Corzo, es mi espejo, observo sus movimientos y ojalá logre algún día lo que él hizo. En fútbol, me gusta Enzo Pérez, enganche como me gustaba jugar a mí. El boxeo no me gustaba, no quería saber nada y ahora es mi deporte favorito.