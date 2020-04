¿La Icardió? El Pocho Lavezzi pasa la cuarentena con la ex de su mejor amigo

Dicen que la ex de un amigo tiene barba o algo menos eso parecería funcionar en la mayoría de los casos. Sin embargo, parece que al ámbito del fútbol no lo atravesó esta idea y rigen otras reglas más liberales. Sucedió con Mauro Icardi tras casarse con Wanda Nara, quien se había divorciado de Maxi López, uno de sus grandes amigos y en esta oportunidad con Ezequiel Pocho Lavezzi, una de las ex grandes figuras del fútbol nacional.

Se trata de Natalia Borges, una infartante actriz y modelo brasileña que, según El Run Run del espectáculo (Crónica HD), es la ex pareja de uno de sus mejores amigos. Mientras el medio y las redes se preguntan ¿y los códigos? , al Pocho no parece correrle la misma preocupación. Muy por el contrario, en plena cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno Nacional, el ex futbolista estaría pasando el aislamiento más hot y romántico que hay.

Según trascendió, Lavezzi estaría en Saint Barth, una de las más lujosas y caras islas del mundo, localizada en el Caribe y fue visto junto a la actriz, con quien habría comenzado la relación hace un mes. Según informaron Lío Pecoraro y Fer Piaggio en su ciclo "El pocho se quedó con la novia de su amigo. Hace treinta días está en plena luna de miel haciendo la cuarentena en uno de los hoteles más lujosos del mundo".

Incluso, en la última hora, la joven y bella modelo compartió en su Instragram una foto en bikini, pelo al viento, con el mar de fondo y lanzó en doble idioma la confirmación de que cupido llegó y tiene cerca el amor: "Home is where your heart is. Bom dia" (Casa es donde está tu corazón. Buen día). ¡Tremendo!

Exitoina