Empelados de Artex reclaman ayuda al Gobierno: “Estamos en una indigencia total”

Los empleados que fueron suspendidos por 75 días de la textil Artex SA, se manifiestan esta mañana frente a Casa de Gobierno. Los operarios reclaman ayuda al Ejecutivo provincial asegurando que en los últimos meses solo percibieron un bajo porcentaje de sus haberes.

Según detallaron, hasta la fecha los cuarenta operarios solo cobraron 7 mil pesos, y exigen que se cancele la deuda de parte de febrero, marzo, aguinaldo, la diferencia de vacaciones y el bono otorgado por el gobierno.

“Tuvimos contacto en la semana con Susana Cuello, la gerenta de la empresa aquí en Catamarca, y estaba gestionando para que produjéramos barbijos y otros insumos, pero la negativa es del dueño de Buenos Aires que no quiere abrir la empresa”, manifestó Claudia Bulacios, empleada de la textil.

La mujer sostuvo que los empleados son conscientes de la situación en la que se encuentra el país y aseguró que no tienen conocimiento si la patronal está “haciendo las tratativas para conseguir un préstamo o una ayuda de la Nación”. Y agregó: “Tenemos dudas si están gestionando porque el dueño no quiere abrir la empresa. Entonces, cómo nos van a pagar si no estamos trabajando”, consideró.

Seguidamente, calificó de “arbitraria e injusta” la suspensión de los trabajadores, y detalló la situación económica que afrontan los trabajadores: “Si hace dos semanas decía que la situación era desesperante, hoy estamos en una indigencia total porque no tenemos una moneda. La gente que está acá somos todos cabeza de familia", finalizó.