Le cerró la puerta a River: "No sé si estoy a la altura"

Uno de los jugadores que pueden llegar en calidad de jugador libre es Augusto Fernández, que si bien desde el club de Nuñez no trascendió nada, pero el profesional habló al respecto.

El jugador habló de una posible vuelta a River y fue categorico: ""No sé si estoy a la altura para jugar en este River de Gallardo". Lo hizo vía Instagram Live con el periodista Sebastian Srur. Y agregó: "Ponzio y Enzo Pérez son emblemas de River. No creo que yo sea necesario... Ellos están asentados, se ganaron sus lugares y están muy bien".

Ya hubo chances que vuelva a River pero no se dio: "Cuando volví de Francia, lo primero que hice fue hablar con River porque crecí ahí. No voy a dar nombres, pero no me dieron bola y me fui a Vélez. Y muchos critican, ¿pero se piensan que es tan fácil volver? En el fútbol no podés hacer lo que querés, cuando vos querés. No es como si fuese la casa de tu mamá, que entrás cuando querés".

El volante surgió de River, luego pasó al fútbol francés para retomar a Vélez y de ahi fichó por el Celta de Vigo, tuvo un paso por el Atlético de Madrid y hasta hace poco jugaba en el Beijing Renhe donde quedó libre. Además, jugó el Mundial de Brasil 2014 para Argentina y la Copa América Centenario de los Estados Unidos en el año 2016.