Paulo Londra espera su primer hijo

Los rumores habían comenzado a circular a primera hora de la mañana. Y, finalmente, fue el mismo Paulo Londra el que en la tarde del miércoles decidió confirmar la noticia de que está esperando una hija junto a su novia, Rocío Moreno.

“Sé que algunos lo saben, pero la mayoría no saben. Y por eso lo quería decir: voy a ser papá y estoy contentazo (sic) por eso. No lo puedo creer, es una bendición que me dio Dios. Y voy a dar todo lo mejor de mi para que mi reina y mi princesa que esta por venir sientan orgullo por este hombrecito que está acá”, dijo el rapero cordobés desde una historia en su cuenta de Instagram, que es seguida por más de siete millones de personas.

El cantante, de 21 años, hizo también un posteo que acompañó con una romántica foto en la que se lo ve con su novia "montada a caballito” suyo, junto a la que escribió: “La vida se trata de aprender y mejorar cada día, y con vos aprendí amar y a volverme una mejor persona, y hoy gracias a Dios voy a aprender a ser papá, y voy a dar todo para ser el mejor papá rapper de history channel. @romoreno1 te amo”.

Por su parte, Rocío subió un video a sus redes en la que se la veía festejando la noticia junto a Londra y en la que ambos se asoman de un marco con una frase que confirmaba el sexo del bebé en camino: “Es nena”. “Gracias a vos por acompañarme, mimarme, cuidarme y estar en cada momento, por hacer la mujer más feliz del mundo y por conseguirme locro en pleno antojo. Sos mi uno en todo @paulolondra te amo”, escribió la joven.

Paulo y Rocío se conocieron en 2015. Por entonces, la carrera de Londra, que hoy es uno de los mayores exponentes del trap a nivel mundial y ha hecho colaboraciones con Ed Sheeran y el DJ Steve Aok, recién estaba comenzando. Así que la relación tuvo muchas idas y vueltas.

Sin embargo, a mediados del año pasado, el noviazgo se consolidó y el rapero decidió hacerlo público. “Somos jóvenes, pero estamos tan enamorados”, escribió en sus redes junto a una foto en la que se lo veía comiendo junto a la joven. Y, desde eso momento, tanto él como Rocío no dudaron en compartir con sus seguidores el buen momento sentimental que estaba atravesando, subiendo a sus redes infinidad de fotos y videos juntos.

De hecho, en esta caso Londra se mostró algo molesto por el hecho que algunos medios se hubieran adelantado a hablar de su paternidad, antes de que pasara el tempo prudencial como para que él mismo pudiera hacerlo. Y les reprochó en sus historias por haberle arruinado la noticia. Pero la realidad es que estaba tan contento, que nada de esto logró empañar su gran día. Y, enseguida, se dirigió a sus seguidores diciéndoles: “Vayan todos corriendo a decirle a Rocío que la amo”.

El buen momento personal del cordobés se corresponde con su excelente presente profesional. Con casi nueve años de trayectoria -comenzó a los 13 en una competencia de freestyle aunque recién a los 19 grabó su primer single, Relax-, en 2020 el rapero fue uno de los artistas nominados de la primera edición de los Spotify Awards, premios a la música y al podcast. Y todo indica que lo mejor de carrera todavía está por llegar.