San Martín vería con buenos ojos que se de por terminado el Regional

El Consejo Federal de Fútbol barajó alguna posibilidades pero no hay un plan concreto. En un momento se habló de dar por finalizado el Regional Federal Amateur, algo que por ahora es un rumor que ni llegó ser posibilidad todavía. Lo que es concreto es que en el Federal A se maneja la posibilidad de armar un reducido con los equipos que siguen en camino pero en el Regional aún no hay nada.

El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, se refirió hace unos días sobre la vuelta del fútbol donde manifestó que es complicada la vuelta pero hay una chance pero siempre que los partidos sean a puertas cerradas y sin público.

La posibilidad de jugar sin público no es algo que caiga bien en las instituciones del Regional y en particular en Catamarca no ven con buenos ojos esa posibilidad. Tal es el caso de San Martín de El Bañado, que es uno de los tres equipos catamarqueños que sigue en carrera.

El entrenador de San Martín, Gustavo Quinteros, habló del parate de la actividad: "Nosotros cuando terminó la participación, estabamos preparando todo para jugar, tuvimos la desgracia de lo que pasó con Mauricio y bueno después se dictó la cuarentena. Lo que hicimos con el profe es mandar una serie de ejercicios para que los jugadores hagan en sus casas, distribuimos también elementos del club para que los chicos utilicen en sus hogares".

Sobre la desición del Consejo Federal: "Estamos esperando a ver que deciden, si se reanuda después de la cuarentena o si se para. Para nosotros lo más factible es que se pare el torneo y que los equipos que ya están clasificados que mantengan la plaza para el próximo año".

La posibilidad de jugar a puertas cerradas: "En ese caso, nosotros como muchos equipos no quieren hacerlo. Al jugar así no quiere decir que no se gasta, hay que abrir la cancha, hay que pagar adicionales de polícias igual. Si el público va a la cancha es más llevadero, pero para un club de esta categoría es muy complicado jugar a puertas cerradas. Todos estamos en la misma situación".