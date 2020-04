Boca busca un goleador y hay un postulante

Son varios los nombres que suenan, como el del chileno Eduardo Vargas (El preferido del DT), el uruguayo Edison Cavani, que es el sueño de Boca. Pero, se supo un nuevo nombre a la lista, que es el del colombiano Hugo Rodallega.

El experimentado delantero cafetero, milita en el Denizlispor de la Superliga de Turquía y él mismo se postuló para llegar a Boca. El delantero de 34 años, dijo: "Si me llama Riquelme, mañana mismo me subo a un avión por más que no pueda salir del país".

Son vaios lo jugadores que se autopostularon para llegar a Boca desde que Riquelme es vicepresidente segundo y Rodallega no ocultó su deseo: ""Me gustaría poder conocer a Riquelme. Fue un jugador espectacular y me encantaría poder reunirme con él".

El centrodelantero tiene una amplia trayectoria que comenzó en el Deportes Quindio, luego pasó por varios clubes de Mexico, por el Wigan y Fulham de Inglaterrra y ahora está en Turquia. El contraro con el Denizlispor se le vence a mitad del año que viene pero el colombiano mostró su deseo de jugar en Boca.