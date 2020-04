"Dios es formoseño", la explicación de un funcionario de por qué su provincia no registró casos

Con ironía, el ministro de Gobierno de Formosa dio una particular explicación sobre por qué en esa provincia no se registran infecciones de coronavirus. "No tenemos casos porque Dios es formoseño", planteó Jorge González.

Formosa, Catamarca y Chubut son los tres distritos donde hasta el momento no se detectaron casos de COVID-19. González dijo que siempre apela a una explicación "religiosa" cuando le hacen esta pregunta: "Estamos convencidos de que es una bendición de Dios, pero a esas decisiones hay que acompañarlas con obras", dijo.

Explicó que toda persona que entra a la provincia debe permanecer en cuarentena y que la monitorean todos los días. Los llaman para preguntarles si tienen síntomas compatibles con el virus, mientras que policías y personal de Salud constatan que permanezcan en el domicilio declarado.

En diálogo con la agencia Télam explicó además que detectaron en la provincia 1409 casos de dengue, lo que calificó de "excepcional" al tratarse de un territorio fronterizo con Paraguay. Ya que ese país está muy afectado por esta enfermedad.

Comparó la situación de Formosa con la de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que tiene más casos de dengue que ellos: 2134 en total hasta el 28 de marzo pasado, según datos oficiales. "Ciertamente hay una diferencia importante en los recursos con los que cuenta cada jurisdicción", afirmó.