Fama: por un “buen tiempo” no habrá clases presenciales en la UNCa

Así lo aseguró el rector Flavio Fama, quien adelantó que por la situación de emergencia que vive el país, las clases seguirán siendo virtuales por “un buen tiempo”.

Sobre el posible inicio de clases en la Universidad Nacional de Catamarca, el rector Flavio Fama sostuvo que “no hay definiciones todavía, nosotros pensamos que no va a haber inicio de clases presenciales, me animo a decir que por un buen tiempo no va a haber retorno a las clases”.

En este sentido, planteó que la idea es “tratar de fortalecer la virtualidad, acompañar a los docentes porque muchos no estaban acostumbrados, y obviamente también acompañar a los estudiantes para que puedan tener un desarrollo de clases lo más normal que se pueda en esta situación de emergencia”.

Asimismo, advirtió que todo el sistema universitario trabaja “desde la casa”. “Esto va a ser un proceso que va a llevar un tiempo, pero seguimos trabajando todos los días”, apuntó.