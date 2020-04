Alberto Fernández, tras el escándalo de los sobreprecios: “No somos ladrones ni corruptos”

El presidente Alberto Fernández habló este miércoles sobre el escándalo por los sobreprecios que se pagaron en una licitación que realizó el Ministerio de Desarrollo Social y aseguró: "No somos ladrones ni corruptos".

"Si hay un corrupto entre nosotros lo identificaremos y lo sacaremos del gobierno. Ya el ministro (Daniel Arroyo) tomó acciones ante lo que pasó, Sé de la honestidad del ministro. Eso que pasó no puede volver a pasar nunca más", advirtió el jefe de Estado, en declaraciones a C5N.

El presidente Fernández cuestionó así que desde esa cartera se hayan habilitado compras de emergencia para adquirir aceite y azúcar para distribuir en comedores a valores más elevados que los que estableció el Gobierno nacional a través de los precios máximos.

"Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos", remarcó el primer mandatario, luego de que esa licitación se dejara sin efecto ante la polémica y tras los despidos que dispuso el ministro Arroyo.

Sobre esto último, Fernández remarcó: "Y si alguien hizo esto adrede para corromperse o siendo parte de una maniobra de corrupción, en esto soy implacable, el que quiera hacer plata que no se dedique a la política".

"Todos tienen derecho a hacer plata, pero en la política no se hace plata, se sirve a la gente", insistió.

Más temprano, el presidente Fernández indicó que el Gobierno necesita "gente que trabaje y no pícaros".

"Quiero aclarar que los argentinos sepan que no se pagó un centavo de esos precios, con lo cual nadie se llevó lo que no debía", remarcó el Jefe de Estado.

El hecho derivó en el desplazamiento del secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, y otros 14 funcionarios de su equipo, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.

"No tenemos espacio para que esas cosas ocurran. Alguno se creyó un pícaro y quería sacar una ventaja; bueno, que ese pícaro se vuelva a su casa", aseveró el mandatario en declaraciones formuladas a Canal 13 y agregó: "Yo lo que necesito es gente que trabaje, no pícaros, y, si alguno se equivocó, yo lo que necesito es gente que no se equivoque".

En la entrevista, Fernández confirmó que "se cambió" a "casi todo el área de Compras" de la cartera que conduce Arroyo, luego de que se autorizara inicialmente la compra de dos productos por encima de los precios máximos oficiales, en el marco de una compra de gran escala para el abastecimiento de alimentos a comedores ante el incremento de la demanda.

Además, dijo que "tenemos que entender los que trabajamos en el Estado y, en este momento más, que nunca nadie se para frente al Estado y le dice 'no lo voy a hacer', nadie, porque, si el Estado no puede hacer eso, ¿quién lo domina?".

"Acá el problema es que es una práctica que lamentablemente padece el Estado y que ahora tenemos la oportunidad de que como todo cambia, podemos cambiarla, y es cierta cartelización de los proveedores del Estado , que son pocos y se distribuyen entre ellos el negocio y ponen precios", indicó.

Fernández cuestionó "cierta cartelización en los proveedores" del Estado y manifestó: "Es un problema que viene desde tiempos inmemoriales, estos proveedores son los mismos que tenía el gobierno anterior y el anterior, son proveedores de la provincia de Buenos Aires muchos de ellos".