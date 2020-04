Pezzella: "Tenía el miedo de despertarme y no poder respirar"

El defensor central, habló con el medio Olé Deportivo por Instagram Live, donde eplicó cómo fue pasar la cuarentena. "Estaba ese cagazo de decir: '¿Mañana me despertaré sin poder respirar?'".

Contó cómo fue el inicio de la enfermedad: ""Desde que me dieron el positivo hasta que me volvieron a hacer los dos tests, pasaron tres semanas. Me sentía bien, pero cuando no tenés la confirmación sigue siendo raro, porque no sabés hasta qué punto estás curado o no. Un poco estaba ese cagazo, por decirlo de alguna manera, de pensar: '¿Mañana me despertaré sin poder respirar? ¿Estaré complicado?'.

"Traté de tomármelo con calma para no transmitirle temor a la gente que quiero", prosiguió. Y agregó: ""Mi preocupación era por los que me quieren. En un momento pregunté si era necesario comunicarlo con nombre y apellido, porque estaba solo y tenía a toda mi familia y amigos en Argentina",

El exdefensor de River también rememoró cómo fue el día a día entre que comenzó a manifestar síntomas y cuando le hicieron el test: "Nosotros fuimos dos veces seguidas a Udine, que en ese momento era marcada como una de las zonas de riesgo. Fueron dos fines de semana seguidos: el primero nos volvimos sin jugar, el segundo jugamos y un compañero levantó un poco de fiebre. Al otro día nos dicen que no vayamos a entrenar más y a mí me agarró un poco de fiebre a la tarde y estaba débil. Al día siguiente lo mismo y le escribí al doctor. Me recomendó un paracetamol y después de eso estuve bien. Pero apenas me desperté, me llamó el médico y me dijo: 'Mirá, uno de tus compañeros dio positivo del virus, así que vamos al hospital a hacerte el test'. Fuimos con otro jugador que estaba en la misma y al día siguiente me dijeron que era positivo", recordó.